 Asian Games Cricket: సెమీఫైనల్‌కు టీమిండియా | Asian Games Mens Cricket QF2, India Vs Afghanistan Match Abandoned With Out Toss, India Into Semi Finals | Sakshi
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Asian Games Cricket: సెమీఫైనల్‌కు టీమిండియా

Sep 28 2026 9:53 AM | Updated on Sep 28 2026 10:37 AM

Asian Games Mens Cricket QF2: India vs Afghanistan Match abandoned with out toss, india into semi finals

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ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2026 పురుషుల క్రికెట్‌లో భాగంగా భారత్‌-ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ మధ్య ఇవాళ జరగాల్సిన రెండో క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ తడి ఔట్‌ ఫీల్డ్‌ కారణంగా టాస్‌ కూడా పడకుండానే రద్దైంది. ఫలితంగా మెరుగైన ర్యాంకింగ​్‌ ఆధారంగా భారత్‌ సెమీఫైనల్‌కు చేరింది. దీనికి ముందు పాకిస్తాన్‌-హాంగ్‌కాంగ్‌ చైనా మధ్య జరగాల్సిన తొలి క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ కూడా వర్షం​ కారణంగా టాస్‌ కూడా పడకుండానే రద్దైంది. దీంతో పాక్‌ కూడా సెమీస్‌కు చేరింది. 

పాపం ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌.. గత ఎడిషన్‌ ఫైనల్లోనూ ఇంతే..!
ఆసియా క్రీడల్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌కు కనీసం పోరాడే అవకాశం కూడా లేకుండా పోతుంది. గత ఎడిషన్‌ ఫైనల్లోనూ ఆ జట్టు పోరాడే ప్రయత్నాన్ని వరుణుడు అడ్డుకున్నాడు. ఆ మ్యాచ్‌ కూడా వర్షం కారణంగా రద్దు కావడంతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ రజత​ంతో సరిపెట్టుకుంది. ఇప్పుడు కనీసం కాంస్య​ం కూడా లేకుండానే ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ నుంచి నిష్క్రమించింది. డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ అయిన భారత్‌ ఈసారి కూడా మరో అడుగు ముందుకేసి సెమీస్‌కు చేరింది.

అక్టోబర్‌ 1న జరిగే రెండో సెమీస్‌లో భారత్‌ బంగ్లాదేశ్‌-మలేషియా క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ విజేతతో తలపడుతుంది. అదే రోజు జరిగే తొలి సెమీఫైనల్లో పాక్‌ శ్రీలంక-నేపాల్‌ క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ విజేతను ఎదుర్కొంటుంది. రెండు సెమీఫైనల్స్‌లో గెలిచే జట్లు అక్టోబర్‌ 3న స్వర్ణ పతకం కోసం జరిగే మ్యాచ్‌లో తలపడతాయి. సెమీస్‌లో ఓడిన జట్లు అదే రోజు కాంస్య పతకం కోసం పోటీపడతాయి. 

ఇదీ చదవండి: Asian Games Cricket: సెమీస్‌కు పాక్‌


 

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