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ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 పురుషుల క్రికెట్లో భాగంగా భారత్-ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్య ఇవాళ జరగాల్సిన రెండో క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ తడి ఔట్ ఫీల్డ్ కారణంగా టాస్ కూడా పడకుండానే రద్దైంది. ఫలితంగా మెరుగైన ర్యాంకింగ్ ఆధారంగా భారత్ సెమీఫైనల్కు చేరింది. దీనికి ముందు పాకిస్తాన్-హాంగ్కాంగ్ చైనా మధ్య జరగాల్సిన తొలి క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ కూడా వర్షం కారణంగా టాస్ కూడా పడకుండానే రద్దైంది. దీంతో పాక్ కూడా సెమీస్కు చేరింది.
పాపం ఆఫ్ఘనిస్తాన్.. గత ఎడిషన్ ఫైనల్లోనూ ఇంతే..!
ఆసియా క్రీడల్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు కనీసం పోరాడే అవకాశం కూడా లేకుండా పోతుంది. గత ఎడిషన్ ఫైనల్లోనూ ఆ జట్టు పోరాడే ప్రయత్నాన్ని వరుణుడు అడ్డుకున్నాడు. ఆ మ్యాచ్ కూడా వర్షం కారణంగా రద్దు కావడంతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రజతంతో సరిపెట్టుకుంది. ఇప్పుడు కనీసం కాంస్యం కూడా లేకుండానే ఏషియన్ గేమ్స్ నుంచి నిష్క్రమించింది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అయిన భారత్ ఈసారి కూడా మరో అడుగు ముందుకేసి సెమీస్కు చేరింది.
అక్టోబర్ 1న జరిగే రెండో సెమీస్లో భారత్ బంగ్లాదేశ్-మలేషియా క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ విజేతతో తలపడుతుంది. అదే రోజు జరిగే తొలి సెమీఫైనల్లో పాక్ శ్రీలంక-నేపాల్ క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ విజేతను ఎదుర్కొంటుంది. రెండు సెమీఫైనల్స్లో గెలిచే జట్లు అక్టోబర్ 3న స్వర్ణ పతకం కోసం జరిగే మ్యాచ్లో తలపడతాయి. సెమీస్లో ఓడిన జట్లు అదే రోజు కాంస్య పతకం కోసం పోటీపడతాయి.
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