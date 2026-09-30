ఏషియన్ గేమ్స్ 2026లో ఇవాళ (11వ రోజు) భారత్ పతకాల వేటలో దూసుకెళ్తోంది. ఆర్చరీలో రెండు స్వర్ణాలు సాధించిన భారత్.. తాజాగా షూటింగ్లోనూ బంగారు పతకం గెలిచింది. దీంతో ఇవాళ భారత్ ఖాతాలో ఇప్పటివరకు మూడు స్వర్ణాలు చేరాయి.
మహిళల ట్రాప్ మిక్స్డ్ టీమ్ ఈవెంట్లో నీరూ ధండా, కైనన్ చెనాయ్ జోడీ అద్భుత ప్రదర్శనతో స్వర్ణం సాధించింది. ప్రారంభంలో భారత్ 10 టార్గెట్లలో కేవలం 6 మాత్రమే ఛేదించి పతకాల పట్టికలో చివరి స్థానంలో నిలిచింది. అయితే ఆ తర్వాత ధండా, చెనాయ్ ఒక్క టార్గెట్ కూడా మిస్ కాకుండా అద్భుతంగా పుంజుకున్నారు.
చివరి వరకు ఉత్కంఠగా సాగిన పోరులో భారత్ ఒక్క పాయింట్ తేడాతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఖతార్ రజతం, చైనా కాంస్య పతకాలను సాధించాయి.
ఈ విజయంతో భారత్ మొత్తం 34 పాయింట్లు సాధించి ఆసియా రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టింది. నీరూ ధండాకు ఇది రెండు రోజుల్లో రెండో స్వర్ణ పతకం. అంతకుముందు మహిళల ట్రాప్ వ్యక్తిగత విభాగంలో ఆమె పసిడి సాధించింది.
ఇదిలా ఉంటే, ఇవాళ ఆర్చరీలో భారత జట్లు ఇప్పటికే రెండు స్వర్ణాలు సాధించాయి. మహిళల టీమ్ కాంపౌండ్ విభాగంలో చైనాను ఓడించి స్వర్ణం గెలిచిన భారత్.. అనంతరం కాంపౌండ్ మిక్స్డ్ టీమ్ ఈవెంట్లో దక్షిణ కొరియాను ఓడించి మరో పసిడి పతకం సాధించింది. మిక్స్డ్ టీమ్ స్వర్ణంతో భారత్ 2028 లాస్ ఏంజెల్స్ ఒలింపిక్స్కు అర్హత కూడా సాధించింది.
ఘంఘాస్కు కాంస్యం
బాక్సింగ్లో ప్రియ ఘంఘాస్ మహిళల 60 కేజీల సెమీఫైనల్లో చైనా బాక్సర్ చేతిలో ఓడి కాంస్య పతకంతో సరిపెట్టుకుంది. మరోవైపు లవ్లీనా బోర్గొహైన్ మహిళల 75 కేజీల విభాగంలో ఫైనల్కు చేరి భారత్కు కనీసం రజత పతకాన్ని ఖాయం చేసింది.
మహిళల టీమ్ స్క్వాష్లో తన్వి ఖన్నా, అనాహత్ సింగ్ సింగపూర్పై 2-0తో విజయం సాధించి భారత్కు మరో పతకాన్ని ఖాయం చేశారు.
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