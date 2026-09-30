source: BCCI X
భారత స్టార్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ ఇవాళ తన 100వ వన్డే మ్యాచ్ ఆడనున్నాడు. గౌహతి వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరుగబోయే ఈ మ్యాచ్ రాహుల్ కెరీర్లో అత్యంత కీలకమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. కెరీర్లో సెంచరీ వన్డే ఆడనున్న నేపథ్యంలో రాహుల్ కెరీర్లో ఐదు అత్యుత్తమమైన ఇన్నింగ్స్లపై ఓ లుక్కేద్దాం.
An Emotional moment 😍❤️
- KL Rahul will be playing his 100th ODI match today at Guwahati. pic.twitter.com/r87of8p710
— Johns. (@CricCrazyJohns) September 30, 2026
గత కొంతకాలంగా టీమిండియా ఆడే అన్ని ఫార్మాట్లలో కీలక బ్యాటర్గా ఎదిగిన రాహుల్కు జట్టు మనిషిగా పేరుంది. జట్టు అవసరాల కోసం అతడు ఏ స్థానంలో అయినా బ్యాటింగ్ చేయగలడు. బ్యాటింగ్ పొజిషన్ మార్చుకోవడమే కాకుండా అత్యుత్తమంగా రాణించగలడు. ముఖ్యంగా వన్డేల్లో రాహుల్ పాత్ర చాలా కీలకం. ఒకటి నుంచి ఏడు స్థానాల వరకు అతడు ఏ స్థానంలో ఆడించినా సత్ఫలితాలు సాధించాడు. అతడి వన్డే కెరీర్లో ఈ కింది ఐదు ఇన్నింగ్స్లు చిరస్మరణీయం.
5. 2016లో జింబాబ్వేపై 100 పరుగులు
రాహుల్ తన తొలి వన్డే మ్యాచ్లోనే సెంచరీ సాధించి ప్రత్యేక రికార్డు నెలకొల్పాడు. జింబాబ్వే నిర్దేశించిన 169 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగిన రాహుల్.. కరుణ్ నాయర్ త్వరగా ఔటైన తర్వాత ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు నడిపించాడు. 57 బంతుల్లో అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న అతడు.. 43వ ఓవర్లో సెంచరీ సాధించి, భారత విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
4. 2019లో వెస్టిండీస్పై 102 పరుగులు
2019లో వెస్టిండీస్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్ను భారత్ ఓటమితో ప్రారంభించింది. సిరీస్ను సమం చేయాల్సిన రెండో మ్యాచ్లో రాహుల్ కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. రోహిత్ శర్మతో కలిసి ఓపెనింగ్ చేసిన రాహుల్ 46 బంతుల్లో అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత దూకుడు పెంచి 102 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు. అతడి 102 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ సాయంతో భారత్ భారీ స్కోరు సాధించింది.
3. 2023లో నెదర్లాండ్స్పై 102 పరుగులు
2023 వన్డే ప్రపంచకప్లో నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రాహుల్ తన బ్యాటింగ్ సత్తా చూపించాడు. ఐదో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన అతడు డచ్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 62 బంతుల్లోనే సెంచరీ సాధించి, అప్పటివరకు వన్డేల్లో తన కెరీర్లో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీని నమోదు చేశాడు. రాహుల్ 102 పరుగులతో రాణించడంతో భారత్ 410 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.
2. 2019లో శ్రీలంకపై 111 పరుగులు
2019 వన్డే ప్రపంచకప్లో శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్లో రాహుల్ అద్భుత సెంచరీ సాధించాడు. రోహిత్ శర్మతో కలిసి ఓపెనింగ్ చేసిన అతడు 67 బంతుల్లో అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. 109 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించిన రాహుల్.. రోహిత్తో కలిసి 189 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. అనంతరం విరాట్ కోహ్లీతోనూ కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి 118 బంతుల్లో 111 పరుగులు చేశాడు. ప్రపంచకప్లో రాహుల్కు ఇదే తొలి సెంచరీ.
1. 2020లో న్యూజిలాండ్పై 112 పరుగులు
2020లో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మూడో వన్డేలో రాహుల్ ఒత్తిడిలో అద్భుతంగా ఆడాడు. అప్పటికే భారత్ 0-2తో సిరీస్లో వెనుకబడి ఉండగా.. మూడో మ్యాచ్లో భారత్ 62/3తో కష్టాల్లో ఉండింది. ఆ సమయంలో ఐదో స్థానంలో రాహుల్ బ్యాటింగ్కు వచ్చాడు.
శ్రేయస్ అయ్యర్తో కలిసి కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పిన రాహుల్ అర్ధ సెంచరీ తర్వాత మరింత దూకుడుగా ఆడాడు. 104 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న అతడు.. 47వ ఓవర్లో ఔటయ్యే సమయానికి 113 బంతుల్లో 112 పరుగులు చేశాడు. ఒత్తిడిలో జట్టును ఆదుకున్న ఈ ఇన్నింగ్స్ రాహుల్ వన్డే కెరీర్లో గుర్తుండిపోయే ప్రదర్శనగా నిలిచింది.
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