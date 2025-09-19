 Asia Cup 2025: అఫ్గానిస్తాన్‌పై గెలుపుతో ‘సూపర్‌–4’కు శ్రీలంక | Asia Cup 2025: Sri Lanka Won Afghanistan by Six Wickets | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Asia Cup 2025: అఫ్గానిస్తాన్‌పై గెలుపుతో ‘సూపర్‌–4’కు శ్రీలంక

Sep 19 2025 12:30 AM | Updated on Sep 19 2025 12:40 AM

Asia Cup 2025: Sri Lanka Won Afghanistan by Six Wickets

అబుదాబి: ఆసియా కప్‌ టి20 టోర్నీలో గ్రూప్‌ ‘బి’ నుంచి శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్‌ ‘సూపర్‌–4’ దశకు అర్హత సాధించాయి. గురువారం జరిగిన కీలక మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక 6 వికెట్ల తేడాతో అఫ్గానిస్తాన్‌పై విజయం సాధించింది. ఈ గ్రూప్‌లో మూడు విజయాలతో లంక, రెండు విజయాలతో బంగ్లాదేశ్‌ ముందంజ వేయగా... అఫ్గానిస్తాన్‌ టోర్నీ నుంచి నిష్రమించింది. 

‘సూపర్‌–4’ దశకు చేరాలంటే కచ్చితంగా గెలవాల్సిన పోరులో... టాస్‌ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన అఫ్గానిస్తాన్‌ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. మొహమ్మద్‌ నబీ (22 బంతుల్లో 60; 3 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లు) విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌తో జట్టుకు మెరుగైన స్కోరును అందించాడు. వెలలాగే వేసిన చివరి ఓవర్లో నబీ ఏకంగా 5 సిక్స్‌లు కొట్టడం బాదడం విశేషం. ఈ ఓవర్లో అతను వరుసగా 6, 6, 6, (నోబాల్‌), 6, 6 బాదాడు. 

ఇతర బ్యాటర్లలో రషీద్‌ ఖాన్‌ (24), ఇబ్రహీమ్‌ జద్రాన్‌ (24) కొన్ని పరుగులు జోడించారు. శ్రీలంక బౌలర్లలో నువాన్‌ తుషార 18 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లు పడగొట్టడం విశేషం. అనంతరం లంక 18.4 ఓవర్లలో 4 వికెట్లకు 171 పరుగులు చేసి గెలిచింది. ఓపెనర్‌ కుశాల్‌ మెండిస్‌ (52 బంతుల్లో 74 నాటౌట్‌; 10 ఫోర్లు) అర్ధ సెంచరీతో జట్టును గెలిపించగా... కుశాల్‌ పెరీరా (28), కమిందు మెండిస్‌ (26 నాటౌట్‌) రాణించాడు. శనివారం జరిగే తొలి సూపర్‌–4 మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్‌ తలపడతాయి.    

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కోర్ట్‌ జంట రిపీట్‌.. ఈసారి బావమరదళ్లుగా..(ఫోటోలు)
photo 2

ఏపీలో అసలు ప్రభుత్వం ఉందా?: వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

బ్యూటీఫుల్ శారీలో బ్యూటీ హీరోయిన్ నీలఖి పాత్ర (ఫోటోలు)
photo 4

దివినుంచి దిగి వచ్చిన తారలా ‘పరదా’ బ్యూటీ (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మీనాక్షి చౌదరి (ఫోటోలు)

Video

View all
Jagtial Auto Driver Murder Case 1
Video_icon

Jagtial: 300 కోసం ఆటో డ్రైవర్‌ మర్డర్
Perni Nani and Devineni Avinash Strong Warning To MP Kesineni Chinni 2
Video_icon

2007లో జరిగిన వేలానికి నాకు ఏం సంబంధమో చిన్నీ చెప్పాలి: పేర్ని నాని
Woman Conductor Selfie Video To Government 3
Video_icon

AP: కండక్టర్లకు ఫ్రీ బస్సు తంటాలు
YS Jagan Holds Key Meeting With YSRCP MLAs And MLCs 4
Video_icon

తాడేపల్లిలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో వైఎస్ జగన్ భేటీ
Vidadala Rajini Serious Warning to Chandrababu Over Medical Colleges Privatization 5
Video_icon

Vidadala: ఇది తొలి అడుగు మాత్రమే... మీ పతనం ఇప్పటి నుండి ప్రారంభం
Advertisement
 