 ప్రపంచకప్‌కు శ్రీలంక జట్టు ప్రకటన.. కెప్టెన్‌గా విమత్ దిన్సరా | Sri Lanka squad for ICC Under 19 World Cup 2026 announced | Sakshi
ప్రపంచకప్‌కు శ్రీలంక జట్టు ప్రకటన.. కెప్టెన్‌గా విమత్ దిన్సరా

Jan 1 2026 2:35 PM | Updated on Jan 1 2026 2:51 PM

Sri Lanka squad for ICC Under 19 World Cup 2026 announced

నమీబియా, జింబాబ్వే వేదికలుగా జనవరి 15 నుంచి ఫిబ్రవరి 6 వరకు జరుగబోయే 2026 అండర్‌ 19 క్రికెట్‌ వరల్డ్‌కప్‌ కోసం 15 మం​ది సభ్యుల శ్రీలంక జట్టును ఇవాళ (జనవరి 1) ప్రకటించారు. ఈ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా విమత్ దిన్సరా ఎంపిక కాగా.. అతనికి డిప్యూటీగా (వైస్‌ కెప్టెన్‌) కవిజ గమగే నియమితుడయ్యాడు.

ప్రపంచకప్‌లో శ్రీలంక.. జపాన్‌, ఐర్లాండ్‌, ఆస్ట్రేలియాతో కలిసి గ్రూప్‌-ఏలో పోటీపడుతుంది. ఈ మెగా టోర్నీ కోసం లంక జట్టు ఇవాళే నమీబియాకు బయల్దేరనుంది. ముందుగా వెళితే అక్కడి పరిస్థితులకు అలవాటు పడవచ్చని లంక బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

ప్రపంచకప్‌లో శ్రీలంక ప్రయాణం జనవరి 17న మొదలవుతుంది. ఆ రోజు జరిగే మ్యాచ్‌లో జపాన్‌తో తలపడుతుంది. అనంతరం జనవరి 19న ఐర్లాండ్‌తో, 23న డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ ఆస్ట్రేలియాను ఢీకొంటుంది.

గతేడాది బంగ్లాదేశ్, వెస్టిండీస్‌ వన్డే సిరీస్‌ల్లో​ ఓటమిపాలైనప్పటికీ, ఆసియా కప్‌లో సెమీఫైనల్ వరకు చేరిన లంక యువ జట్టు.. మొదటి వరల్డ్‌కప్ టైటిల్ కోసం బలంగా పోరాడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.  

జట్టు వివరాలు
- విమత్ దిన్సరా (కెప్టెన్)  
- కవిజ గమగే (వైస్ కెప్టెన్)  
- దిమంత మహవితాన  
- విరాన్ చముదిత  
- దుల్నిత్ సిగేరా  
- చమిక హీంటిగల  
- ఆడమ్ హిల్మీ  
- చమరిందు నెత్సరా  
- సేత్మిక సెనేవిరత్నె  
- కుగథాస్ మాథులన్  
- రసిత్ నిమ్సరా  
- విగ్నేశ్వరన్ ఆకాష్  
- జీవంత శ్రీరామ్  
- సెనుజ వెకునగొడ  
- మలింత సిల్వా  

 

