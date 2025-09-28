 IND VS PAK: జాగ్రత్తగా ఆడుతున్న పాకిస్తాన్‌ ఓపెనర్లు | Asia cup 2025 final: India vs Pakistan Match Live Updates and Highlights | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND VS PAK: జాగ్రత్తగా ఆడుతున్న పాకిస్తాన్‌ ఓపెనర్లు

Sep 28 2025 7:32 PM | Updated on Sep 28 2025 8:23 PM

Asia cup 2025 final: India vs Pakistan Match Live Updates and Highlights

జాగ్రత్తగా ఆడుతున్న పాకిస్తాన్‌ ఓపెనర్లు
టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న పాకిస్తాన్‌ ఆచితూచి ఆడుతుంది. ఓపెనర్లు సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్‌ (24), ఫకర్‌ జమాన్‌ (6) చాలా జాగ్రత్తగా ఆడుతున్నారు. 4 ఓవర్ల తర్వాత ఆ జట్టు స్కోర్‌ 32/0గా ఉంది.

క్రికెట్‌ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న భారత్‌, పాకిస్తాన్‌ ఆసియా కప్‌ 2025 ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ మరికొద్ది నిమిషాల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. 

ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా సేవలను కోల్పోయింది. గాయం కారణంగా అతను ఈ మ్యాచ్‌లో ఆడటం లేదు.  అతని స్థానంలో రింకూ సింగ్‌ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు. గత మ్యాచ్‌ మిస్‌ అయిన శివమ్‌ దూబే, బుమ్రా జట్టులోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చారు. 

తుది జట్లు.. 
పాకిస్తాన్‌: సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, ఫఖర్ జమాన్, సైమ్ అయూబ్, సల్మాన్ అఘా(సి), హుస్సేన్ తలత్, మహ్మద్ హారీస్(w), మహ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, హారీస్ రవూఫ్, అబ్రార్ అహ్మద్ 

భారత్: అభిషేక్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్(సి), తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్(w), శివమ్ దూబే, రింకూ సింగ్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సీమంతం వేడుకలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రీమహాచండీ దేవి అలంకరణలో దుర్గమ్మ
photo 3

ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకున్న పాప్ సింగర్ సెలెనా (ఫొటోలు)
photo 4

రమ్యకృష్ణ.. యంగ్ హీరోయిన్లని మించిపోయేలా (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీనిధి శెట్టి 'తెలుసు కదా' షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Doctor Suma Strong Counter To Pawan Kalyan 1
Video_icon

నీకు జ్వరం వస్తే హైదరాబాద్ పోతావ్.. మరి పేదవాడికి ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే..
Mithun Manhas Elected As New BCCI President 2
Video_icon

BCCI అధ్యక్షుడిగా మిథున్ మన్హాస్ ఎన్నిక
Srivari Garuda Seva At Tirumala 3
Video_icon

గరుడసేవ వైభవం.. దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తుల రాక
Old Woman Shows Her Respect Towards YS Jagan 4
Video_icon

ఇది కదా వెలకట్టలేని అభిమానం అంటే..
YSRCP MLC Mondithoka Arun Kumar Fires On Balakrishna Comments 5
Video_icon

సిగ్గుండాలి బాలకృష్ణ.. నిండు సభలోకి మందుతాగి వచ్చి
Advertisement
 