 అద్వానీ ఆశీర్వాదం తీసుకున్న మోదీ | Narendra Modi Meets Veteran BJP Leader LK Advani | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అద్వానీ ఆశీర్వాదం తీసుకున్న మోదీ

Published Fri, Jun 7 2024 3:28 PM

Narendra Modi Meets Veteran BJP Leader LK Advani

ఢిల్లీ: బీజేపీ అగ్రనేత నరేంద్రమోదీ ఆ పార్టీ సీనియర్‌ నేత, మాజీ ఉప ప్రధాని ఎల్‌.కే అద్వానీని కలిశారు. ఎన్డీయే నేతగా ఎన్నికైన నేపథ్యంలో నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా అద్వానీ నివాసానికి వెళ్లి ఆయన ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు. అద్వానీ ఇంటి నుంచి బీజేపీ మరో సీనియర్‌ నేత మురళీ మనోహర్‌ జోషి ఇంటికి వెళ్లి ఆయన ఆశీర్వాదం కూడా  తీసుకున్నారు. ఇక.. ఇద్దరు సీనియర్‌ నేతలను తన ప్రమాణస్వీకారానికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానించారు మోదీ.

 

 నరేంద్ర మోదీ మర్యాదపూర్వకంగా మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ను ఆయన నివాసానికి వెళ్లి కలిశారు. వీరు ఇరువురు కాసేపు ముచ్చటించారు.

 

మరోవైపు.. నరేంద్ర మోదీని ఎన్డియే పక్ష నేతగా శుక్రవారం ఏకగ్రీవంగా కూటమి ఎంపీలంతా కలిసి ఎన్నుకున్నారు. ఇక.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సిద్ధమని రాష్ట్రపతిని సాయంత్రం  7గంటలకు కలిసి.. ఎంపీల జాబితాను ఎన్డియే కూటమి ఇవ్వనుంది. నరేంద్రమోదీ మూడోసారి ప్రధానిగా ఎల్లుండి సాంయత్రం 6 గంటలకు  ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.

# Tag
Narendra Modi murali manohar joshi Delhi NDA meeting

Related news by tags

Related News by category

Advertisement
 
Advertisement
Most Popular Latest News

Photos

View all

నా పెళ్లికి రండి.. సెలబ్రిటీలకు వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌ ఆహ్వానం (ఫోటోలు)

వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలతో వైఎస్‌ జగన్‌ భేటీ (ఫొటోలు)

Hamida: నటి బర్త్‌డే పార్టీలో బిగ్‌బాస్‌ సెలబ్రిటీల హంగామా (ఫోటోలు)

లోక్‌సభ ఎలక్షన్స్‌.. తొలి ప్రయత్నంలోనే గెలుపొందిన బాలీవుడ్‌ ఫైర్‌బ్రాండ్‌ (ఫోటోలు)

Keerthi Bhatt: కాబోయే భర్తతో సీరియల్‌ నటి కీర్తి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Nara Lokesh Red Book Hoardings In AP

ఏపీలో కలకలం రేపుతున్న రెడ్ బుక్ హోర్డింగ్స్
PM Modi Address NDA Parliamentary Party Meeting

ఎన్డీఏ పక్ష నేతగా మోదీ ఎన్నిక దక్షిణాది ఆదరించింది
Anchor Syamala Sensational Comments On AP Election Results

గెలిచినా, ఓడినా జగనన్న వెంటే...
NDA Leaders Praises PM Modi

ప్రధాని మోడీపై ప్రశంసల వర్షం
Face To Face With Kambham Vijaya Raju

అధైర్యపడకండి అండగా ఉంటా..

తప్పక చదవండి

 
Advertisement