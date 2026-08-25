హరియాణా రాజధాని గురుగ్రామ్లో వర్షం కారణంగా భారీగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోవడంతో తాను ఎదుర్కొన్న ప్రయాణ ఇబ్బందులను ఓ మహిళ వీడియో ద్వారా వెల్లడించారు. సాధారణంగా 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఇంటికి చేరుకోవడానికి ఆమెకు దాదాపు 2.5 గంటలు పట్టింది. వాహనం కోసం ప్రయత్నించి విఫలమైన ఆమె చివరకు నడుచుకుంటూ వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
గురుగ్రామ్లో వర్షం పడిన తర్వాత కార్యాలయం నుంచి ఇంటికి వెళ్లడం ఎంత కష్టంగా మారుతుందో చూపిస్తూ హెన్సి సోని ఇన్స్టాగ్రామ్లో తన చుట్టూ ఉన్న ట్రాఫిక్ పరిస్థితిని వీడియోలో పంచుకున్నారు.
ఇంటికి వెళ్లడమే పెద్ద పోరాటం
“గురుగ్రామ్లో వర్షం మొదలైతే మీరు కార్యాలయంలో ఉంటే, ఇంటికి తిరిగి వెళ్లడం పెద్ద పోరాటంగా మారుతుంది. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ పరిస్థితి చూడండి! నాకు కనిపించినంత దూరం వరకు రహదారి మొత్తం నిలిచిపోయింది. భయంకరమైన ట్రాఫిక్ జామ్. ఏదీ బుక్ కావడం లేదు. ఇంటికి వెళ్లాలనుకున్నా ఒక వ్యక్తి ఎలా వెళ్లాలి? ఇది చాలా చిరాకు కలిగిస్తోంది” అని సోని చెప్పారు.
ట్రాఫిక్ రద్దీ కారణంగా క్యాబ్లు, ఆటోలు బుక్ చేసుకోవడం కష్టంగా మారడంతో తనకు నడుచుకుంటూ వెళ్లడం తప్ప మరో మార్గం లేకపోయిందని ఆమె చెప్పారు. “ఇప్పుడు నేను నడుచుకుంటూ వెళ్లాలి. నిజంగానే ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను. ఇంకా ఎంత దూరం నడవాల్సి వస్తుందో ఎవరికి తెలుసు? ఏదీ బుక్ కావడం లేదు. ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. ఒకవేళ ఏదైనా బుక్ చేసుకుని ఆటోలో కూర్చున్నా, నేను నడిచే వేగం కంటే ఆటో నెమ్మదిగా కదులుతున్నట్టు అనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది” అని ఆమె అన్నారు.
తమ సొంత వాహనాల్లో చిక్కుకుపోయిన వారి గురించి ప్రస్తావిస్తూ సోని స్పందిస్తూ.. “కార్లు తీసుకొచ్చిన వాళ్లు తాము ఎక్కడ చిక్కుకుపోయామా అని అనుకుంటూ ఉండాలి. పాపం. గురుగ్రామ్ వాస్తవ పరిస్థితి ఇదే. ఇక్కడ ఇంత పెద్ద కార్పొరేట్ ప్రపంచం ఉంది, ప్రతిదీ ఎంతో ఉంది. కానీ నిర్వహణ మాత్రం సున్నా. చివరకు 2.5 గంటల తర్వాత ఇంటికి చేరుకున్నాను. అది కేవలం 8 కి.మీ. దూరం మాత్రమే” అని ఆమె పేర్కొన్నారు.