గురుగ్రామ్ లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో డీఎల్ఎఫ్ (DLF) సంస్థ మరోసారి రికార్డు స్థాయి ధరలతో వార్తల్లో నిలిచింది. డీఎల్ఎఫ్కు చెందిన ‘ది డాలియాస్’లో వ్యాపారవేత్త మానవ్ సర్దానా రూ.271 కోట్లకు పెంట్హౌస్ కొనుగోలు చేయడం దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన సింగిల్-యూనిట్ రెసిడెన్షియల్ డీల్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది. 17,200 చదరపు అడుగుల సూపర్ ఏరియా, 10,500 చదరపు అడుగుల కార్పెట్ ఏరియా ఉన్న ఈ పెంట్హౌస్కు సూపర్ ఏరియా ప్రాతిపదికన చదరపు అడుగుకు సుమారు రూ.1.58 లక్షలు, కార్పెట్ ఏరియా ప్రకారం దాదాపు రూ.2.6 లక్షలు ధర పలికింది.
అయితే ఈ రూ.271 కోట్ల డీల్ డీఎల్ఎఫ్ గురుగ్రామ్ లగ్జరీ హౌసింగ్ ప్రయాణంలో ఒక్కసారిగా వచ్చిన మైలురాయి కాదు. ‘ది మాగ్నోలియాస్’ నుంచి ‘ది కామెలియాస్’, అక్కడి నుంచి ‘ది డాలియాస్’ వరకు సంస్థ క్రమంగా అత్యంత సంపన్న కొనుగోలుదారులను లక్ష్యంగా చేసుకున్న ప్రత్యేకమైన రెసిడెన్షియల్ సెగ్మెంట్ను నిర్మించింది. డీఎల్ఎఫ్ స్వయంగా గురుగ్రామ్లోని ఈ ప్రాజెక్టులను తన ‘సూపర్ లగ్జరీ రెసిడెన్సెస్’ పోర్ట్ఫోలియోలో భాగంగా పేర్కొంటోంది.
మాగ్నోలియాస్.. రూ.45 కోట్ల నుంచి మొదలు
ఈ లగ్జరీ నిచ్చెనలోని పాత మెట్లలో ‘ది మాగ్నోలియాస్’ ఒకటి. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ వివరాల ప్రకారం.. ఇక్కడ 4-BHK ఇళ్ల పరిమాణం సుమారు 6,350–6,400 చదరపు అడుగులు ఉండగా, ధరలు దాదాపు రూ.45 కోట్ల నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. లాన్ టెర్రస్లు, క్లబ్హౌస్, జిమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, జాగింగ్ ట్రాక్, స్కేటింగ్ రింక్ వంటి సౌకర్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి.
కామెలియాస్.. లగ్జరీకి మరో నిర్వచనం
మాగ్నోలియాస్ తర్వాత డీఎల్ఎఫ్ మరింత ఎత్తైన సెగ్మెంట్ను ‘ది కామెలియాస్’తో నిర్మించింది. డీఎల్ఎఫ్ ప్రకారం.. ఇది గోల్ఫ్ లింక్స్లోని తన సూపర్ లగ్జరీ రెసిడెన్షియల్ కమ్యూనిటీల్లో అత్యంత విలాసవంతమైన ఆఫర్లలో ఒకటి. గోల్ఫ్ కోర్స్, ల్యాండ్స్కేపింగ్, ఆర్కిటెక్చర్, వెల్నెస్, క్లబ్హౌస్, వ్యక్తిగతీకరించిన సేవలను ఒకే నివాస అనుభవంలో కలపడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. కామెలియాస్లోని నివాసాల పరిమాణం సుమారు 7,350 చదరపు అడుగుల నుంచి 16,290 చదరపు అడుగుల వరకు ఉంటుంది. ప్రాజెక్టులో ప్రత్యేకమైన పెంట్హౌస్లు కూడా ఉన్నాయి. 2024 డిసెంబరులో ఇక్కడ 16,290 చదరపు అడుగుల పెంట్హౌస్ రూ.190 కోట్లకు విక్రయమైంది.
ఇప్పుడు డాలియాస్.. రూ.271 కోట్ల రికార్డు
డీఎల్ఎఫ్ లగ్జరీ ప్రయాణంలో తాజా అధ్యాయం ‘ది డాలియాస్’. గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్లోని డీఎల్ఎఫ్5 గోల్ఫ్ లింక్స్లో వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టులో 420 నివాసాలు, 8 టవర్లు, 29 స్థాయిలు ఉన్నాయి. సుమారు 7.4–7.5 మిలియన్ చదరపు అడుగుల బిల్ట్-అప్ ఏరియాతో పాటు 15 ప్రత్యేక డ్యూప్లెక్స్ పెంట్హౌస్లు, భారీ క్లబ్హౌస్ వంటి సదుపాయాలను డీఎల్ఎఫ్ అభివృద్ధి చేస్తోంది.
ఇక్కడ ఇప్పటికే భారీ లావాదేవీలు జరిగాయి. 2025లో ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్కు చెందిన ఓ పారిశ్రామికవేత్త నాలుగు అపార్ట్మెంట్లను కలిపి సుమారు 35,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో రూ.380 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి. నాలుగు యూనిట్లను పరస్పరం అనుసంధానించి పెద్ద నివాసంగా మార్చేలా ఈ కొనుగోలు జరిగింది.
ఇక తాజాగా మానవ్ సర్దానా రూ.271 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన పెంట్హౌస్ ఈ ప్రాజెక్టును మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు తెచ్చింది. ఈ డీల్ సింగిల్ రెసిడెన్షియల్ యూనిట్ స్థాయిలో కొత్త బెంచ్మార్క్ను సృష్టించిందని రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోని వర్గాలను ఉటంకిస్తూ పలు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
అసలు విలాసం.. ‘చిరునామా’లోనే..
ఈ మూడు ప్రాజెక్టుల మధ్య కనిపించే సామ్యాన్ని కేవలం చదరపు అడుగుల ధరతో కొలవలేం. డీఎల్ఎఫ్5 గోల్ఫ్ లింక్స్లోని ప్రదేశం, గోల్ఫ్ కోర్స్ వ్యూస్, పచ్చదనం, క్లబ్ సదుపాయాలు, భద్రత, ప్రైవసీ, హాస్పిటాలిటీ సేవలు కలిసి ఈ ఇళ్లను ‘లగ్జరీ ప్రాపర్టీ’ నుంచి ‘ట్రోఫీ హోమ్’ స్థాయికి తీసుకెళ్తున్నాయి. డీఎల్ఎఫ్ ప్రకారం.. గోల్ఫ్ లింక్స్ ప్రాంతం రెండు గోల్ఫ్ కోర్సులు, 200 ఎకరాలకు పైగా లాన్, ర్యాపిడ్ మెట్రో, ప్రధాన వ్యాపార కేంద్రాలకు కనెక్టివిటీతో కూడిన ప్రత్యేకమైన నివాస పర్యావరణాన్ని అందిస్తోంది.