ఏనుగు బాబోయ్‌ ఏనుగు.. గజ్జున వణికించిన గజరాజు

తమిళనాడులో కర్ణాటక సరిహద్దుకు సమీపంలోని అసనూర్ వద్ద కదులుతున్న కారుపైకి అడవి ఏనుగు ఎక్కడంతో అందులోని ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. బెంగళూరు-దిండిగల్ జాతీయ రహదారిపై ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
మైసూరు నుంచి కోయంబత్తూరుకు వెళ్తున్న కారు వద్దకు ఓ ఏనుగు అకస్మాత్తుగా వచ్చి, దానిపై కాలును పెట్టింది. కిటికీ వైపు తొండాన్ని చాచింది. ఏనుగు వాహనం పక్కనే ఉన్న సమయంలో కారులోని ప్రయాణికులు కదలకుండా ఉండిపోయారు. వారు హారన్ మోగించడం లేదా ఒక్కసారిగా వాహనాన్ని కదిలించడం చేయలేదు.
వెనుక నుంచి మరో వాహనంలో వస్తున్న వ్యక్తి ఈ ఘటనను వీడియోలో చిత్రీకరించారు. కొద్దిసేపటి తర్వాత ఏనుగు తన కాలును కిందకు దించి కారు వెనుక వైపు నుంచి వెళ్లి రహదారిని దాటింది. అనంతరం తిరిగి అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. ఏనుగు కారు పక్క అద్దాన్ని మాత్రం దెబ్బతీసినట్లు సమాచారం. వాహనానికి పెద్దగా నష్టం జరగలేదు. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులు ఎలాంటి గాయాలు లేకుండా బయటపడ్డారు.
అసనూర్ ప్రాంతం అడవులతో కూడిన రహదారి మార్గంలో ఉంది. ఈ ప్రాంతం ఏనుగుల సంచారానికి కీలకమైన మార్గాల్లో ఒకటిగా ఉంది. సమీపంలోని చామరాజనగర్ అడవులు, బందీపూర్ పులుల అభయారణ్యం వైపు కూడా ఏనుగులు సంచరిస్తుంటాయి. దీంతో ఈ రహదారిపై వాహనదారులకు తరచూ వన్యప్రాణులు ఎదురయ్యే పరిస్థితులు ఉంటాయి.
అడవి ప్రాంతాల గుండా ప్రయాణించే వాహనదారులు వన్యప్రాణులు కనిపించినప్పుడు వాహనంలోనే ఉండి, సురక్షిత దూరాన్ని పాటించాలని అటవీ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఏనుగులకు ఆహారం ఇవ్వడం, వాటి దగ్గర వాహనాలను ఆపడం, హారన్ మోగించడం లేదా ఆకస్మిక కదలికలు చేయడం ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
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