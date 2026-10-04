 పోలీస్‌ శాఖలో గుబులు పుట్టిస్తున్న సీఎం విజయ్‌ చర్యలు | Vijay govt suspends cop who sought bribe on GPay | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పోలీస్‌ శాఖలో గుబులు పుట్టిస్తున్న సీఎం విజయ్‌ చర్యలు

Oct 4 2026 12:46 PM | Updated on Oct 4 2026 1:37 PM

Vijay govt suspends cop who sought bribe on GPay

సాక్షి,చెన్నై: ప్రజలకు రక్షణగా నిలవాల్సిన ఖాకీలే అక్రమాలకు పాల్పడితే శిక్ష ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో తమిళనాడు ప్రభుత్వ తాజా చర్యలు మరోసారి నిరూపించాయి. లంచం డిమాండ్ చేయడం, డిజిటల్ రూపంలోనూ వసూలు చేయడం వంటి ఆరోపణలపై తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఐదుగురు పోలీసులపై కఠినమైన శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం రాష్ట్రంలో చర్చాంశనీయంగా మారింది. సీఎం సి. జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో అవినీతిని ఏమాత్రం సహించేది లేదనే స్పష్టమైన సంకేతాలను ఈ ఘటన ద్వారా పంపింది.

తిరునెల్వేలి, చెన్నై పరిసర ప్రాంతాలలో జరిగిన వేర్వేరు ఘటనల్లో పోలీసులు రూ.1,000 నుంచి రూ.10,000 వరకు లంచాలు డిమాండ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. సాంకేతికతను సామాన్యులకు మేలు చేసేందుకు కాకుండా, అవినీతికి అడ్డుపెట్టుకోవాలని చూసిన కిందిస్థాయి సిబ్బందికి సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వం గట్టి షాక్ ఇచ్చింది.

వాహన తనిఖీల సమయంలో ద్విచక్ర వాహనదారుడిని రూ.1,000 డిమాండ్ చేసిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ సోర్ణరాజ్, నగదు లేకపోవడంతో నేరుగా తన జీపే నంబర్‌కు డబ్బులు వేయించుకున్నట్లు విచారణలో తేలింది. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన ఆయన్ను తక్షణమే సస్పెండ్ చేశారు.

దొంగిలించబడిన ద్విచక్ర వాహనాన్ని బాధితునికి అప్పగించేందుకు ఎస్‌ఐ శివరాజ్, కానిస్టేబుల్ వివేక్ కలిసి జీ-పే ద్వారా రూ.10,000 వసూలు చేశారు. ఈ ఆరోపణలు రుజువు కావడంతో ఇద్దరినీ సస్పెండింగ్ వేటు పడింది. లంచం డిమాండ్ చేసిన ఎస్‌ఐపై విజిలెన్స్ విచారణ జరిపించి వెంటనే సస్పెండ్ చేయించారు. గతంలో అన్నానగర్ స్టేషన్‌లో పనిచేస్తున్న సమయంలో లంచం తీసుకున్నట్లు తేలిన ఎస్‌ఐ మరీశ్వరన్‌ను ఏకంగా సర్వీసు నుంచే తొలగిస్తూ  అత్యంత కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

సీఎం విజయ్ పాలనా దక్షతకు ఇదే నిదర్శనం
తమిళనాడులో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణతో పాటు పోలీస్ శాఖలో ప్రక్షాళన దిశగా ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ప్రజల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి. అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి అవినీతి రహిత పాలనే ధ్యేయంగా అడుగులు వేస్తున్న సీఎం విజయ్, చిన్నస్థాయి అవినీతిని కూడా ఉపేక్షించేది లేదని ఈ చర్యల ద్వారా నిరూపించారు.

పోలీసు వ్యవస్థలో బాధ్యతాయుతమైన పారదర్శకతను తీసుకురావడంలోనూ, ప్రజలకు సత్వర న్యాయం అందించడంలోనూ సీఎం విజయ్ అమలు చేస్తున్న కఠినమైన నిబంధనలు అభినందనీయం. అక్రమాలకు పాల్పడే ఎంతటి వారైనా చట్టం ముందు సమానులేనని, ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో అవినీతికి తావులేదని ఈ ఘటన నిరూపిస్తోంది.  

ఇదీ చదవండి : శభాష్‌ వేల్‌ మురగన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

డాక్టర్ బాబు నిరుపమ్ దంపతుల పెళ్లి రోజు స్పెషల్.. (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బిగ్‌బాగ్ దివి.. (ఫోటోలు)
photo 3

రోజా పువ్వులా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ హెబ్బాపటేల్.. (ఫోటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 5

జపాన్‌ గడ్డపై స్వర్ణ పతకాలతో టీమిండియా (ఫొటోలు)

Video

View all
Sachin Tendulkars 5 Crore Investment Turns 130 Crore 1
Video_icon

సచిన్ స్టాక్ దూకుడు.. రూ.5 కోట్లకు.. రూ.130 కోట్లు
Shocking Facts In Flydubai Flight Incident 2
Video_icon

ఫ్లైదుబాయ్ విమానం ఘటనలో బయటపడ్డ సంచలన నిజాలు
Kethireddy Peddareddy Comments On JC Prabhakar And Ashmit Reddy 3
Video_icon

నాకు ప్రాణహాని ఉంది.. అస్మిత్ రెడ్డి, జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిలపై కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి సంచలన కామెంట్స్
The Hidden Environmental Cost Of The Digital World 4
Video_icon

ఊహించని వినాశనం మొదలైంది! వెన్నులో వణుకు పుట్టించే పచ్చి నిజాలు!
Dubai Crown Prince Meets Captain Smit Machchhar 5
Video_icon

స్మిట్‌ మచ్చార్‌ ను కలిసిన దుబాయ్ క్రౌన్ ప్రిన్స్.. పైలట్ ధైర్యానికి సలాం
Advertisement
 