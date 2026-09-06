 ఇక ఈ కవలలకు జీవితాంతం పోలీసు ఉద్యోగం రాదు! | Twin Brothers Police Job Scam Exposed by Biometric Test | Sakshi
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ఇక ఈ కవలలకు జీవితాంతం పోలీసు ఉద్యోగం రాదు!

Sep 6 2026 6:46 PM | Updated on Sep 6 2026 7:02 PM

Twin Brothers Police Job Scam Exposed by Biometric Test

కాన్పూర్‌: పోలీసు యూనిఫాం ధరించాలన్న కలతో కాన్పూర్‌లో ఇద్దరు కవల సోదరులు ఉద్యోగం సంపాదించేందుకు మోసానికి పాల్పడ్డారు. ఇద్దరి ముఖం ఒకేలా ఉండటాన్ని తమకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకోవాలని, ఒకే రకమైన దుస్తులు ధరించాలని, వైద్య పరీక్ష సమయంలో ఒకరి స్థానంలో మరొకరు హాజరుకావాలని ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకున్నారు. అయితే ముఖం ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ వేలిముద్రలు, కంటి రెటీనా ఒకేలా ఉండవన్న విషయాన్ని వారు గుర్తించలేదు.

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌ పోలీస్‌ లైన్‌లో జరుగుతున్న పోలీస్‌ నియామక శారీరక ప్రమాణాల పరీక్షలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఆగ్రాకు చెందిన భూపేంద్ర రాత పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి, శారీరక కొలతల పరీక్షకు హాజరయ్యాడు. ఆగస్టు 29న నిర్వహించిన పరీక్షలో భూపేంద్ర ఎత్తు 166.4 సెంటీమీటర్లు, ఛాతీ కొలత 79 సెంటీమీటర్లుగా నమోదైంది. నియామకానికి నిర్దేశించిన ప్రమాణాల ప్రకారం ఎత్తు తక్కువగా ఉండటంతో అతడిని అనర్హుడిగా ప్రకటించారు.

పోలీసు నియామక నిబంధనల ప్రకారం అభ్యర్థి తన వైద్య లేదా శారీరక పరీక్షపై అభ్యంతరం ఉంటే మరోసారి పరీక్ష నిర్వహించాలని అప్పీల్‌ చేసుకోవచ్చు. భూపేంద్ర కూడా మరోసారి కొలతలు తీసుకోవాలని దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. అక్కడి నుంచే కవల సోదరుల మోసం మొదలైంది.

తొలిసారి 166.4.. రెండోసారి 169.6 సెంటీమీటర్లు
మరోసారి వైద్య పరీక్ష నిర్వహించిన సమయంలో ఓ యువకుడు తానే భూపేంద్రనంటూ అధికారుల ముందు హాజరయ్యాడు. ఈ సారి అతడి ఎత్తు 169.6 సెంటీమీటర్లుగా నమోదైంది. అంటే తొలి పరీక్ష, రెండో పరీక్ష మధ్య 3.2 సెంటీమీటర్ల తేడా వచ్చింది. ఇంత పెద్ద తేడా కనిపించడంతో అధికారులకు అనుమానం వచ్చింది.

అధికారులు ఫొటోలను సరిపోల్చారు. ఫొటోలో ముఖం దాదాపు ఒకేలా కనిపించింది. ఇద్దరి ముఖాలు ఒకేలా ఉండటంతో తొలిచూపులో విషయం బయటపడలేదు. అయితే అధికారుల అనుమానం మాత్రం తీరలేదు.

దీంతో బయోమెట్రిక్‌ పరీక్ష నిర్వహించారు. కంటి రెటీనా, వేలిముద్రలు సరిపోలలేదు. దీంతో ఇద్దరు సోదరుల పథకం మొత్తం బయటపడింది. కఠినంగా విచారించడంతో వైద్య పరీక్షకు వచ్చిన యువకుడు భూపేంద్ర కాదని, అతడి కవల సోదరుడు భూపేశ్‌ అని తేలింది.

ఎత్తు తక్కువని ముందే తెలుసు
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. భూపేంద్ర తన ఎత్తు నియామక ప్రమాణాల కంటే తక్కువగా ఉందని ముందే తెలుసు. అందుకే తొలిసారి పరీక్షలో ఎత్తు తక్కువగా నమోదైతే, రెండోసారి వైద్య పరీక్ష సమయంలో తన స్థానంలో ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్న భూపేశ్‌ను పంపించాలని ఇద్దరూ ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకున్నారు.

తొలి పరీక్ష తర్వాత భూపేంద్ర తన సామాన్లు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్తున్నట్లుగా అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్లాడు. కొంతసేపటి తర్వాత అతడి కవల సోదరుడు భూపేశ్‌ అదే రకమైన దుస్తులు, సామాన్లతో అక్కడికి వచ్చి మరోసారి ఎత్తు పరీక్ష నిర్వహించాలని కోరాడు.

ఇద్దరి ముఖాలు ఒకేలా ఉండటంతో అధికారులకు తొలుత అనుమానం రాలేదు. అయితే ఎత్తులో 3 సెంటీమీటర్లకు పైగా తేడా రావడంతో విషయం అనుమానాస్పదంగా మారింది. రెండో పరీక్షలో ఎక్కువ ఎత్తు నమోదైన తర్వాత భూపేశ్‌ అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్లిపోవాలి. అనంతరం భూపేంద్ర తిరిగి తన స్థానాన్ని తీసుకోవాలి అనేది ఇద్దరి ప్రణాళిక.

విచారణ తర్వాత ఇద్దరు సోదరుల అరెస్టు
విచారణ అనంతరం ప్రాంగణం బయట ఉన్న భూపేంద్రను కూడా పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఇద్దరు సోదరులను అరెస్టు చేశారు. పోలీస్‌ లైన్‌ ఉప పరిశీలకుడు ఈశ్వర్‌ సింగ్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఇద్దరిపై కేసు నమోదు చేశారు. కోత్‌వాలీ ఇన్‌చార్జ్‌ అరుణ్‌ కుమార్‌ ద్వివేది తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కవల సోదరులుగా ఉండటం, ముఖాలు ఒకేలా ఉండటాన్ని ఉపయోగించుకుని నియామక ప్రక్రియను మోసం చేసేందుకు ఇద్దరూ ప్రయత్నించారు. పోలీసులు ఇద్దరి వద్ద నుంచి 2 మొబైల్‌ ఫోన్లు, ఆధార్‌ కార్డులు, పాన్‌ కార్డులు, ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు, ఏటీఎం కార్డులు సహా ఇతర పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

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