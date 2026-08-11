త్రిషపై మరోసారి కామెంట్ల దుమారం.. ఈ సారి అన్నాడీఎంకే నేత

చెన్నై: తమిళనాడులో రాజకీయ పోరులో మరోసారి సినీనటి త్రిష ప్రస్తావన వచ్చింది. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, టీవీకే అధినేత విజయ్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ త్రిషపై వ్యాఖ్యలు చేసి అన్నాడీఎంకే నేత ఆర్బీ ఉదయకుమార్ మరో వివాదానికి తెరతీశారు.
ఆగస్టు 8న తూత్తుకుడిలో జరిగిన అన్నాడీఎంకే కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ఉదయకుమార్.. తమిళనాడు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా త్రిషను ఎప్పుడు నియమిస్తారంటూ ప్రశ్నించారు. “విజయ్కు ‘ప్రియమైన’ త్రిషను తమిళనాడు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఎప్పుడు నియమిస్తారో చూడాలని తమిళనాడు ఎదురుచూస్తోంది” అని కార్యక్రమంలో అన్నారు.
ఉదయకుమార్ జయలలిత పేరవై సమావేశంలో అన్నాడీఎంకే కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్టు సమాచారం. కావేరి జలాల అంశాన్ని తమిళనాడు ప్రభుత్వం నిర్వహించిన తీరును, కావేరి జలాల నిర్వహణ అథారిటీ ఆదేశాల మేరకు కర్ణాటక నుంచి నీటి విడుదల చేయించడంలో విఫలమైన విషయాన్ని ఆయన విమర్శిస్తున్నారు.
త్రిష అభిమానుల నుంచి ఈ వ్యాఖ్యలపై విమర్శలు వచ్చాయి. ఉదయకుమార్ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ త్రిష అభిమాన సంఘం మదురై అంతటా పోస్టర్లు ఏర్పాటు చేసింది. కొన్ని రోజుల క్రితం తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ కూడా త్రిషపై చేసినట్టు ఆరోపణలు వచ్చిన ద్వంద్వార్థ వ్యాఖ్యల కారణంగా విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు.
గత వారం కావేరి నిరసన కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న సమయంలో జనంలో కొందరు “త్రిష, త్రిష” అంటూ నినాదాలు చేసినట్టు సమాచారం. దానికి స్పందించిన ఉదయనిధి ద్వంద్వార్థ వ్యాఖ్య చేసినట్టు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అనంతరం తాను కావేరి జలాల గురించే మాట్లాడుతున్నానని చెప్పారు.
ఆ వ్యాఖ్యల తర్వాత టీవీకే మహిళా విభాగం తంజావూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ప్రతిపక్ష నేత త్రిషను లక్ష్యంగా చేసుకుని ద్వంద్వార్థ వ్యాఖ్య చేశారని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. అనంతరం ఉదయనిధిని ప్రశ్నించిన తర్వాత అరెస్టు చేసి, కోర్టు విడుదల చేసింది. తాను అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేయలేదని ఆయన ఖండించారు. ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని, అవి ఏ వ్యక్తిని ఉద్దేశించి చేసినవి కావని, ప్రభుత్వ పనితీరును ఉద్దేశించిందేనని డీఎంకే తెలిపింది.
ఇంతకుముందూ విజయ్కు సంబంధించిన రాజకీయ వ్యాఖ్యల్లో త్రిష ప్రస్తావన వచ్చింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో తమిళనాడు బీజేపీ నేత నైనార్ నాగేంద్రన్, రాజకీయాల్లోకి రావాలంటే విజయ్ ముందుగా “త్రిష ఇంటి నుంచి బయటకు రావాలి” అని వ్యాఖ్యానించారు. ఆ సమయంలో త్రిష న్యాయ బృందం ఆ వ్యాఖ్యలపై ప్రతి స్పందించింది.