పిల్లల ప్రాణాలకు ముప్పు.. అత్యవసరంగా 25 స్కూళ్ల బంద్

జమ్మూ: జమ్మూలోని రాజౌరీ జిల్లా కోట్రంకా బ్లాక్లో పిల్లలు పాఠశాలకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో జిల్లా యంత్రాంగం నుంచి ఒక నోటీసు విడుదలైంది. దాదాపు 25 పాఠశాలలను తాత్కాలికంగా మూసి ఉంచనున్నట్లు ప్రకటించింది. అలాగే, పోలీసు సిబ్బంది, సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది, ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్, గ్రామ రక్షణ దళాల సభ్యులను మోహరించాలని ఆదేశించింది.
ఈ ఉన్నతస్థాయి ఆదేశాలు జారీ అయింది సరిహద్దు జిల్లాలో ఏదైనా వీఐపీ పర్యటన లేదా భద్రతా ముప్పు కారణంగా కాదు. గత 2 రోజుల్లో 9 మందిని వీధి కుక్కలు కరిచినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో వాటిని పట్టుకునేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఈ ఆదేశాలు బ్లాక్ పరిధిలోని అరడజనుకు పైగా పంచాయతీల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలపై ప్రభావం చూపించాయి. ఆదివారం ఆరుగురు కుక్క కాట్లతో ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రానికి రావడం, సోమవారం మరో ముగ్గురు చేరడంతో కోట్రంకా అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్ దిల్ మీర్ చౌదరి ఈ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
సోమవారం సాయంత్రం మరో వ్యక్తిపై దాడి చేసిన ఒక కుక్కను స్థానిక గ్రామస్థుడు కర్రతో కొట్టి చంపినట్లు సమాచారం. ఆదివారం నుంచి “పిచ్చి స్వభావం ఉన్న వీధి కుక్కలు” కరిచి 9 మందికి గాయాలైన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆదేశాల్లో, ఈ కుక్కలు “ఇంకా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నట్లు సమాచారం ఉందని, ముఖ్యంగా పాఠశాలలకు వెళ్లే పిల్లల భద్రతకు తీవ్రమైన ముప్పుగా మారాయని, స్థానిక ప్రజల్లో భయం, ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని” పేర్కొన్నారు.
పాఠశాలల మూసివేతకు ఆదేశిస్తూ, కండి పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్వోకు అవసరమైన చోట తగిన సంఖ్యలో పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించాలని, అనుమానాస్పద పిచ్చి/ఉగ్ర స్వభావం ఉన్న కుక్కలను వీలైనంత త్వరగా సురక్షితంగా పట్టుకునేందుకు సీఆర్పీఎఫ్, గ్రామ రక్షణ దళాలు, స్థానిక ప్రతినిధులతో సమన్వయం చేయాలని, అమల్లో ఉన్న నిబంధనలు, జంతు సంక్షేమ విధానాలకు కట్టుబడి వ్యవహరించాలని సూచించారు.
జంతు సంవర్ధక శాఖలోని వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్కు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని వీధి కుక్కలకు టీకాలు వేయేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని, టీకాలు వేయడం, పశువైద్య పరీక్షలు నిర్వహించడం కోసం కుక్కలను సురక్షితంగా పట్టుకోవడంలో పోలీసులతో సమన్వయం చేయాలని కూడా ఆదేశించారు. అదనంగా, కోట్రంకా తహసీల్దార్కు “ఆపరేషన్ జరిగే ప్రాంతంలో ఒక మేజిస్ట్రేట్ను నియమించి, వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్, పోలీసు బృందంతో సమన్వయం చేస్తూ చట్టవ్యవస్థను కాపాడేలా చూడాలని” చౌదరి ఆదేశించారు.
అత్యంత అత్యవసర అంశం
ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా ఈ అంశాన్ని “అత్యంత అత్యవసరంగా” పరిగణించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించిన అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్, అనుమానాస్పద పిచ్చి కుక్కల దాడులు లేదా కాట్లకు ఇంకెవరూ గురికాకుండా తక్షణ నివారణ చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.
స్థానిక గ్రామస్థులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కోట్రంకా, మొహ్రా ఏ, మొహ్రా బీ, జగ్లాను, కండి లోయర్, కండి అప్పర్, ఖద్యోల్ పంచాయతీల్లోని పాఠశాలలు సోమవారం, మంగళవారం మూసి ఉంచారు. అయితే వాతావరణ శాఖ ప్రతికూల వాతావరణ సూచనలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఈ మూసివేత ప్రకటించినట్లు అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్ తెలిపారు.
సంప్రదించగా, గత 2 రోజుల్లో గ్రామస్థులపై జరిగిన అన్ని దాడులకు కారణమైన వీధి కుక్క సోమవారం రాత్రి స్థానిక వాగులో పడిపోవడంతో చనిపోయిందని స్థానిక పోలీసుల సమాచారాన్ని ఉటంకిస్తూ చౌదరి తెలిపారు. అయితే ఆ ప్రాంతానికి చెందిన మాజీ సైనికుడు, సామాజిక కార్యకర్త అలాంటి కుక్కలు 3 ఉన్నాయని చెప్పారు. “ఆ ప్రాంతంలో నిల్వ ఉన్న మొక్కజొన్న పంటల్లో ఈ కుక్కలకు సులభంగా దాక్కునే అవకాశం లభిస్తుండటంతో సమస్య తీవ్రంగా మారింది” అని ఆయన తెలిపారు.