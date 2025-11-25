 అందుకు ప్రతీకారంగానే ఎర్రకోట ఘటన! | Suicide Bomber Umar Un Nabi Wanted to Avenge Burhan Wani | Sakshi
అందుకు ప్రతీకారంగానే ఎర్రకోట ఘటన!

Nov 25 2025 4:33 PM | Updated on Nov 25 2025 4:42 PM

Suicide Bomber Umar Un Nabi Wanted to Avenge Burhan Wani

ఢిల్లీ: ఎర్రకోట కారు పేలుడు ఘటనలో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కశ్మీర్ మిలిటెంట్ గ్రూప్ నాయకుడు, హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్‌లో కమాండర్‌గా ప్రసిద్ధి పొందిన బుర్హాన్ ముజాఫర్ వాని ఎన్‌కౌంటర్‌కు ప్రతీకారంగా ఢిల్లీ కారు పేలుడు జరిపినట్లు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల విచారణలో తేలింది.  పేలుడు ఘటనలో డాక్టర్ ఉమర్ ఉన్ నబీ ‘సూసైడ్ బాంబర్’గా మారి పదుల సంఖ్యలు ప్రాణాలు తీశాడు. 

అలా ప్రాణాలు తీసే ముందు తనలాగే వైట్ కాలర్ ఉగ్రవాదులగా మారిన ఇతరులకు తాను పాలకుడిని, నాయకుడిని అని, ఎమిర్‌(రాజుగా) అని పిలిపించుకునేవాడని తేలింది. బుర్హాన్‌ ముజాఫర్‌ వాని ఎన్‌కౌంటర్‌కు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని గతంలో పలు మార్లు వారికి చెప్పినట్లు సమాచారం.   

ఢిల్లీ కారు పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్న కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్‌లో అనుమానిత వైట్‌ కాలర్‌ ఉగ్రవాదుల్ని ప్రశ్నించినప్పుడు ఈ షాకింగ్‌ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. 

