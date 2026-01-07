 ‘ఒక్క కొడుకు కోసం’.. 10మంది ఆడపిల్లల్ని కన్నాడు.. ట్విస్ట్‌ ఏంటంటే? | Haryana Woman birth Son After 10 Daughters, Father Denies Patriarchy Allegations | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘ఒక్క కొడుకు కోసం’.. 10మంది ఆడపిల్లల్ని కన్నాడు.. ట్విస్ట్‌ ఏంటంటే?

Jan 7 2026 10:33 AM | Updated on Jan 7 2026 10:45 AM

Haryana Woman birth Son After 10 Daughters, Father Denies Patriarchy Allegations

చండీగఢ్: ఓ వ్యక్తి 19 ఏళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకున్నాడు. మొదటి సంతానంగా కుమార్తె పుట్టింది. కానీ కుమారుడు కావాలనే కోరికతో.. కొడుకు పుట్టేవరకు సంతానాన్ని కొనసాగించాడు. అలా 10 మంది కుమార్తెలు పుట్టగా.. చివరికి 11వ సంతానంగా కుమారుడు జన్మించాడు. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే?
 
హర్యానా రాష్ట్రం జింద్ జిల్లాలోని ఉచానా పట్టణంలో 37 ఏళ్ల మహిళ తన 11వ సంతానంగా కుమారుడికి జన్మనిచ్చింది. అంతకుముందు ఆమెకు 10 మంది కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఈ డెలివరీ వైద్యపరంగా ప్రమాదకరంగా ఉన్నప్పటికీ, తల్లీబిడ్డ ఇద్దరూ సురక్షితంగా ఉన్నారని ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి.

డాక్టర్ నర్వీర్ శియోరాన్ ప్రకారం..ఈ డెలివరీ ఓజాస్ హాస్పిటల్ అండ్ మేటర్నిటీ హోమ్లో జరిగింది. డెలివరీ సమయంలో తల్లికి మూడు యూనిట్ల రక్తం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. జనవరి 3న మహిళను ఆసుపత్రిలో చేర్చగా.. జనవరి 4న శిశువు జన్మించాడు. ఆ రోజే తల్లి, శిశువు ఇద్దరూ ఆరోగ్యంగా గ్రామానికి తిరిగి వెళ్లారు. 

మహిళ, ఆమె భర్త సంజయ్ కుమార్ (రోజువారీ కూలీ) 19 ఏళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. ఇప్పటివరకు వారికి 10 మంది కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఈసారి కుమారుడు పుట్టడంతో కుటుంబం ఆనందం వ్యక్తం చేసింది.

ఇక్క‌డ విచిత్రం ఏంటంటే?  కుమారుడు పుట్టినందుకు సంతోషంగా ఉన్నప్పటికి.. ‘మేము పితృస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం లేదు’అని తండ్రి స్పష్టం చేశారు. ‘మాకు కుమార్తెలు కూడా సమానమే. కానీ ఒక కుమారుడు ఉండాలని ఆశించాం. ఇప్పుడు ఆ ఆశ నెరవేరింది’ అని ఆయన అన్నారు.

ఈ సంఘటనతో మాతృ ఆరోగ్యంపై ఉన్న ప్రమాదాలు మళ్లీ చర్చకు వచ్చాయి. కుమారుడి కోసం నిరంతరం గర్భధారణలు చేయడం మహిళల ఆరోగ్యానికి తీవ్రమైన ప్రమాదమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంకా కొంతమంది కుటుంబాల్లో కుమారుడి కోసం ఉన్న పట్టుదల సమాజంలో పితృస్వామ్య భావజాలం కొనసాగుతోందని నిపుణులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కొత్త సంవత్సరం కొత్త కొత్తగా హీరోయిన్ కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 2

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ సినిమా థ్యాంక్స్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

మాదాపూర్ లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

నుమాయిష్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో లేడీస్‌ డే వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 5

గోవాలో బీచ్ ఒడ్డున హీరోయిన్ రాశీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Attacked Woman In Eluru 1
Video_icon

తల్లీ కూతుళ్ల మధ్య చిచ్చు పెట్టి దాడి చేసిన టీడీపీ నేత
YSRCP Files PIL In AP High Court Against Privatization Of Medical Colleges 2
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా హైకోర్టులో YSRCP పిల్
Mutual Funds SIP Calculator Telugu 3
Video_icon

ఇలా చేస్తే..! 12 ఏళ్లలో 50 లక్షలు మీదే..!
YSRCP Leaders Warning To Chandrababu 4
Video_icon

నీ శిష్యుడి కోసం రాయలసీమ గొంతు కోస్తే.. మేము ఊరుకోం!
Twist In Wife Killed Husband Case In Nizamabad 5
Video_icon

2 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ డబ్బు కోసం భర్తను చంపిన భార్య

Advertisement
 