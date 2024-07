అగర్తల: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకంగా బంగ్లాదేశ్‌లో ఆందోళనలు తీవ్రంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఉద్రిక్త పరిస్థితులు పెరగుతున్న క్రమంలో 300 మంది భారతీయులు.. బంగ్లాదేశ్‌ నుంచి ఇండియాకు బయలుదేరి ఈశాన్య రాష్ట్రాల సరిహద్దుల గుండా ఇళ్లకు చేరుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. భారత్‌ చేరకున్న 300 మంది విద్యార్థల్లో ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ విద్యార్థులంతా ఉత్తర ప్రదేశ్‌, హర్యానా, మేఘాలయా, జమ్ము కశ్మీర్‌ చెందినవారిగా అధికారులు గుర్తించారు.

Over 300 Indian Students Return Home As 105 Bangladeshis Die In Protests



Many of the students who returned were pursuing MBBS degrees and most of them were from Uttar Pradesh, Haryana, Meghalaya and Jammu and Kashmir.#BangladeshiStudentsareinDanger

https://t.co/kL2sdGFYmL

— AK_0 (@ak_2350) July 20, 2024