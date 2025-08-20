 టీచర్‌పై మనసుపడిన విద్యార్థి.. ప్రేమను కాదన్న పాపానికి.. | Madhya Pradesh Student Sets Female Teacher on Fire Over Rejection: Arrested | Sakshi
టీచర్‌పై మనసుపడిన విద్యార్థి.. ప్రేమను కాదన్న పాపానికి..

Aug 20 2025 12:55 PM | Updated on Aug 20 2025 1:00 PM

Student Love With Teacher Incident At Madhya Pradesh

భోపాల్‌: అతడో విద్యార్థి.. టీచర్స్‌ చెప్పే పాఠాలు బుద్దిగా వినాల్సింది పోయి.. అనుచితంగా ప్రవర్తించాడు. సదరు మహిళా టీచర్‌ను విద్యార్థి వేధింపులకు గురి చేశాడు. తన ప్రేమను కాదన్నందుకు ఆమెపై పెట్రోల్‌ పోసి నిప్పు అంటించాడు. ఈ దారుణ ఘటన మధ్యప్రదేశ్‌లో చోటుచేసుకుంది.

వివరాల ప్రకారం.. న‌ర్సింగ్‌పూర్ జిల్లాలోని ఎక్స‌లెన్స్ స్కూల్‌లో నిందితుడిని సూర్యవంశ్‌ కొచార్‌(18) చదువుకుంటున్నాడు. అదే పాఠశాలలో బాధిత యువతి(26) గెస్ట్‌ టీచర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సదరు టీచర్‌పై సూర్యవంశ్‌ ప్రేమ పెంచుకున్నాడు. అయితే, ఆగస్టు 15వ తేదీన స్వాతంత్య్ర దినోత్స‌వం సందర్భంగా.. ఆ వేడుకలకు బాధిత టీచర్ చీర కట్టుకుని హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా టీచర్ చీరపై సూర్యవంశ్ అసభ్యకరమైన కామెంట్లు చేశాడని సమాచారం. దీంతో, ఈ అంశంపై టీచ‌ర్ ఫిర్యాదు చేసింది. బాధిత టీచర్ ఫిర్యాదుతో స్కూలు యాజమాన్యం సూర్యవంశ్‌పై చర్యలు తీసుకుంది.

ఈ క్రమంలో టీచర్‌పై ప‌గ ప‌ట్టిన అత‌ను పెట్రోల్ దాడికి ప్లాన్ చేశాడు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం టీచర్ ఇంటికి వెళ్లాడు. ఇంట్లో ఉన్న టీచర్ ను పిలిచి వెంట తెచ్చుకున్న పెట్రోల్ ను ఆమెపై చల్లి, నిప్పంటించి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఈ ఘటనలో బాధితురాలికి 10 నుంచి 15 శాతం గాయాలయ్యాయని వైద్యులు తెలిపారు. ప్రాణాపాయమేమీ లేదని పేర్కొన్నారు. కాగా, బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు.. సూర్యవంశ్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆ విద్యార్థిపై 124ఏ సెక్ష‌న్ కింద కేసు బుక్ చేశారు. బాధితురాలి స్టేట్‌మెంట్‌ రికార్డు చేసి మ‌రిన్ని చ‌ర్య‌లు తీసుకోనున్నారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

