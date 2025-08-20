 ‘చాయ్‌ వాలా’ మూవీ టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు) | ChaiWala Movie Teaser Launch Photos | Sakshi
‘చాయ్‌ వాలా’ మూవీ టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Aug 20 2025 12:21 PM | Updated on Aug 20 2025 12:30 PM

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos1
1/14

శివ కందుకూరి హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘చాయ్‌ వాలా’. ప్రమోద్‌ హర్ష దర్శకుడు. హర్షిక ప్రొడక్షన్స్‌ పతాకంపై రాధా విజయలక్ష్మి, వెంకట్‌ ఆర్‌ నిర్మిస్తున్నారు.

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos2
2/14

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos3
3/14

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos4
4/14

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos5
5/14

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos6
6/14

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos7
7/14

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos8
8/14

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos9
9/14

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos10
10/14

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos11
11/14

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos12
12/14

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos13
13/14

ChaiWala Movie Teaser Launch Photos14
14/14

Tag
Chaiwala Teaser Launch Tollywood photo gallery rajiv kanakala Web Cinema Photos
