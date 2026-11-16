శబరిమల సేవలు: హెలికాప్టర్ నుంచి అరవణ మెషీన్ల వరకు..

శబరిమల: శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు ఈసారి పలు ఆధునిక సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. 2026-27 మండల-మకరవిళక్కు యాత్రను దృష్టిలో పెట్టుకుని కేరళ ప్రభుత్వం, కొచ్చిన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (సీఐఏఎల్), ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు ఈ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి.
కొచ్చి నుంచి హెలికాప్టర్ సేవలు
నెడుంబస్సేరిలోని కొచ్చిన్ విమానాశ్రయం నుంచి నీలక్కల్ వరకు హెలికాప్టర్ సేవలు ప్రారంభించనున్నారు. టికెట్ బుకింగ్లు మంగళవారం నుంచి మొదలు కానున్నాయి. విమానంలో వచ్చే భక్తులు, ప్రత్యేక సహాయం అవసరమైన వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఛార్జీలు, అర్హత ప్రమాణాలు ఇంకా ఖరారు కాలేదు.
24 గంటలూ అందుబాటులో విశ్రాంతి కేంద్రం
విమానాశ్రయంలో 5 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో విశ్రాంతి కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నవంబర్ 17న ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభిస్తారు. ఇందులో విశ్రాంతి గదులు, శాకాహార భోజనశాల, విమానాల సమాచార వ్యవస్థ ఉంటాయి. గత యాత్రలో సుమారు 11 వేల మంది ఈ కేంద్రాన్ని వినియోగించుకున్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా పొరుగు రాష్ట్రాలు, మలేషియా, సింగపూర్ భక్తులకు ఇది ఉపయోగపడింది.
అరవణ ప్రసాదం కోసం వెండింగ్ మెషీన్లు
అరవణ ప్రసాదం కోసం సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంకు సహకారంతో ఐదు వెండింగ్ మెషీన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి నగదు చెల్లిస్తే ప్రసాదం పొందవచ్చు. ఇప్పటికే 22 కౌంటర్లు ఉండగా, 50 లక్షల టిన్ల నిల్వ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ఏఐతో పార్కింగ్ నిర్వహణ
యాత్రికులకు బీమా, ప్రీపెయిడ్ డాలీ సేవలు, ఏఐ పార్కింగ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారు. ఆరు జిల్లాల్లోని 38 గ్రామ పంచాయతీలు, తొమ్మిది మున్సిపాలిటీలకు పారిశుధ్యం, మౌలిక సదుపాయాల కోసం ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించారు. దేవస్థానం బోర్డు అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్, మంత్రి కె. మురళీధరన్ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.