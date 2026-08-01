శబరిమల భక్తులకు అత్యవసర హెచ్చరిక

తిరువనంతపురం: పంపా ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో శబరిమల భక్తులకు కేరళ అధికారులు, పోలీసులు కీలక సూచనలు చేశారు. ఆగస్టు 2, 3 తేదీలలో నిరపుత్తరి (Niraputhari) దర్శనానికి శబరిమల వెళ్లాలని ప్రణాళిక వేసుకున్న భక్తులు తమ ప్రయాణాన్ని పునఃపరిశీలించాలని ట్రావన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు విజ్ఞప్తి చేసింది.
ప్రస్తుతం భద్రతా హెచ్చరిక (Security Alert) జారీ చేయడంతో భక్తులు అధికారుల సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని బోర్డు చెప్పింది. పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు అనవసర ప్రయాణాలను నివారించాలని బోర్డు కోరింది.