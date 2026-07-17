శబరిమల సన్నిధానంలో కొత్త తీర్థకుళం..! కానీ ఆ పేరు వద్దు..

శబరిమల సన్నిధానంలో ప్రస్తుతం ఉన్న భస్మకుళం వాస్తు శాస్త్ర సూత్రాలకు అనుగుణంగా లేదని ఇటీవల జరిగిన ఒక అంచనాలో తేలింది. దీని ఫలితంగా , ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు సన్నిధానంలో కొత్త తీర్థకుళం (పవిత్ర కొలను) నిర్మించాలని యోచిస్తోంది.
2014 దేవప్రశ్నం కొత్త ఆలయ చెరువు తవ్వకాన్ని సిఫార్సు చేసింది. కానీ దానికి "భస్మకుళం" అని పేరు పెట్టకూడదని పేర్కొంది. ఈ సిఫార్సును అనుసరించి , ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు ప్రతిపాదిత చెరువుకు "తీర్థకుళం" అని పేరు పెట్టాలని నిర్ణయించింది.
ప్రతిపాదిత చెరువును లార్జ్ నడపండల్ బరి గెస్ట్ హౌస్ మధ్య , కొబ్బరి నిల్వ యార్డులో భాగంగా ఉన్న ప్రాంతంలో నిర్మించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు బోర్డు ఆరన్ముళ వాస్తు విద్యా గురుకులాన్ని కన్సల్టెంట్గా నియమించింది.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఆలయ చెరువు ఆలయానికి ఈశాన్య దిశలో ఉండాలి. అయితే, ప్రస్తుతం ఉన్న భస్మకుళం ఆలయం వెనుక భాగంలో ఉంది. అంతేకాకుండా , సన్నిధానం నుంచి వచ్చే మురుగునీరు భస్మకులం సమీపంలో ప్రవహించడం వల్ల , కలుషితమైన నీరు చెరువులోకి చేరుతున్నట్లు కూడా గుర్తించారు. అలాగే గతంలో సన్నిధానంలో నిర్వహించిన దేవప్రశ్నం (దేవాలయ జ్యోతిష్య అంచనా) కూడా భస్మకులం ఉన్న ప్రదేశం అనువైనది కాదని సూచించింది.
వాస్తవానికి, భస్మకులం ఆలయానికి వాయువ్య దిశలో ఉండేది. కారణాలు అస్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, పెరుగుతున్న యాత్రికుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా సన్నిధానం విస్తరణలో భాగంగా దానిని మూసివేసి, చివరికి పూడ్చివేశారు. తదనంతరం, దాని ప్రస్తుత ప్రదేశంలో కొత్త భస్మకులాన్ని నిర్మించారు.
2018 దేవప్రశ్న ప్రకారం, అయ్యప్ప స్వామి అసలైన భస్మకుళాన్ని దాని అసలు ప్రదేశంలో పునరుద్ధరించాలని కోరుకున్నట్లు సమాచారం.కాగా, అధ్యక్షుడు పి.ఎస్. ప్రశాంత్ నేతృత్వంలోని గత ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు హయాంలో , కొబ్బరి నిల్వ యార్డు సమీపంలో ఒక కొత్త భస్మకుళం నిర్మించాలనే ప్రతిపాదన వచ్చింది. ప్రాయోజకుల నిధులతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన జరిగింది. అయితే , ఈ ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకిస్తూ స్పెషల్ కమిషనర్ కేరళ హైకోర్టుకు నివేదిక సమర్పించడంతో నిర్మాణం నిలిచిపోయింది. ఆ తర్వాత ఎటువంటి పనులు చేపట్టలేదు.
ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్ నేతృత్వంలోని కొత్త బోర్డు , ఆ స్థలంలో కొత్త భస్మకుళం బదులుగా తీర్థకుళం నిర్మించాలని ఇప్పుడు నిర్ణయించింది. ఈ ప్రాజెక్టుతో ముందుకు సాగడానికి దేవస్వం బోర్డు కేరళ హైకోర్టు నుంచి కూడా అనుమతి కోరుతోంది.
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