 శబరిమల సన్నిధానంలో కొత్త తీర్థకుళం..! కానీ ఆ పేరు వద్దు.. | New Bhasma Kulam construction begins at Sabarimala Sannidhanam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శబరిమల సన్నిధానంలో కొత్త తీర్థకుళం..! కానీ ఆ పేరు వద్దు..

Jul 17 2026 1:54 PM | Updated on Jul 17 2026 2:06 PM

New Bhasma Kulam construction begins at Sabarimala Sannidhanam

శబరిమల సన్నిధానంలో ప్రస్తుతం ఉన్న భస్మకుళం వాస్తు శాస్త్ర సూత్రాలకు అనుగుణంగా లేదని ఇటీవల జరిగిన ఒక అంచనాలో తేలింది. దీని ఫలితంగా , ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు సన్నిధానంలో కొత్త తీర్థకుళం (పవిత్ర కొలను) నిర్మించాలని యోచిస్తోంది.

2014 దేవప్రశ్నం కొత్త ఆలయ చెరువు తవ్వకాన్ని సిఫార్సు చేసింది. కానీ దానికి "భస్మకుళం" అని పేరు పెట్టకూడదని పేర్కొంది. ఈ సిఫార్సును అనుసరించి , ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు ప్రతిపాదిత చెరువుకు "తీర్థకుళం" అని పేరు పెట్టాలని నిర్ణయించింది.

ప్రతిపాదిత చెరువును లార్జ్ నడపండల్ బరి గెస్ట్ హౌస్ మధ్య , కొబ్బరి నిల్వ యార్డులో భాగంగా ఉన్న ప్రాంతంలో నిర్మించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు బోర్డు ఆరన్ముళ వాస్తు విద్యా గురుకులాన్ని కన్సల్టెంట్‌గా నియమించింది.

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఆలయ చెరువు ఆలయానికి ఈశాన్య దిశలో ఉండాలి. అయితే, ప్రస్తుతం ఉన్న భస్మకుళం ఆలయం వెనుక భాగంలో ఉంది. అంతేకాకుండా , సన్నిధానం నుంచి వచ్చే మురుగునీరు భస్మకులం సమీపంలో ప్రవహించడం వల్ల , కలుషితమైన నీరు చెరువులోకి చేరుతున్నట్లు కూడా గుర్తించారు. అలాగే గతంలో సన్నిధానంలో నిర్వహించిన దేవప్రశ్నం (దేవాలయ జ్యోతిష్య అంచనా) కూడా భస్మకులం ఉన్న ప్రదేశం అనువైనది కాదని సూచించింది.

వాస్తవానికి, భస్మకులం ఆలయానికి వాయువ్య దిశలో ఉండేది. కారణాలు అస్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, పెరుగుతున్న యాత్రికుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా సన్నిధానం విస్తరణలో భాగంగా దానిని మూసివేసి, చివరికి పూడ్చివేశారు. తదనంతరం, దాని ప్రస్తుత ప్రదేశంలో కొత్త భస్మకులాన్ని నిర్మించారు.

2018 దేవప్రశ్న  ప్రకారం, అయ్యప్ప స్వామి అసలైన భస్మకుళాన్ని దాని అసలు ప్రదేశంలో పునరుద్ధరించాలని కోరుకున్నట్లు సమాచారం.కాగా, అధ్యక్షుడు పి.ఎస్. ప్రశాంత్ నేతృత్వంలోని గత ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు హయాంలో , కొబ్బరి నిల్వ యార్డు సమీపంలో ఒక కొత్త భస్మకుళం నిర్మించాలనే ప్రతిపాదన వచ్చింది. ప్రాయోజకుల నిధులతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన జరిగింది. అయితే , ఈ ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకిస్తూ స్పెషల్ కమిషనర్ కేరళ హైకోర్టుకు నివేదిక సమర్పించడంతో నిర్మాణం నిలిచిపోయింది. ఆ తర్వాత ఎటువంటి పనులు చేపట్టలేదు.

ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్ నేతృత్వంలోని కొత్త బోర్డు , ఆ స్థలంలో కొత్త భస్మకుళం బదులుగా తీర్థకుళం నిర్మించాలని ఇప్పుడు నిర్ణయించింది. ఈ ప్రాజెక్టుతో ముందుకు సాగడానికి దేవస్వం బోర్డు కేరళ హైకోర్టు నుంచి కూడా అనుమతి కోరుతోంది.

(చదవండి: శబరిమలలో ఏఐ సాంకేతికత.. భక్తుల మిస్సింగ్‌కి చెక్‌)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రోజురోజుకీ సన్నబడిపోతున్న శ్రీముఖి (ఫొటోలు)
photo 2

అందాల భాగ్యశ్రీ.. లెనిన్ షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

టీజీ20 లీగ్ మెమొరీస్ షేర్ చేసిన యాంకర్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో జగన్నాథుడి రథచక్రాల సందడి (చిత్రాలు)
photo 5

గోల్కొండలో తొలి బోనం.. భక్తి వైభవం కళ్లారా చూడండి! (ఫొటోలు)

Video

View all
Tsunami Alert Powerful 6.3 Magnitude Earthquake Hits New Zealand 1
Video_icon

ఓరి దేవుడా న్యూజీలాండ్ లో భూకంపం.. సునామీ హెచ్చరిక జారీ...
Rohit Sharma Retirement News : Selectors' Big Decision Before 2027 World Cup? 2
Video_icon

రోహిత్ ఫ్యాన్స్ కు హార్ట్ బ్రేక్..LORDS లో రిటైర్మెంట్!
Paderu Tribals Protest Against Land Issue 3
Video_icon

పాడేరులో ఉద్రిక్తత గళం ఎత్తిన గిరిజనులు
Sakshi Special Story On Puri Jagannath Rath Yatra 4
Video_icon

పూరీ ఆలయంలో సైన్స్ కు అందని రహస్యాలు
Harish Rao Comments On CM Revanth Reddy 5
Video_icon

వాటర్ వారియర్ హరీశ్ రావు పాదయాత్ర.. నెక్స్ట్ కారే..!
Advertisement
 