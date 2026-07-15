 కుమారుడి సర్‌ప్రైజ్‌ గిఫ్ట్‌..! కన్నీటి సంద్రంలో తండ్రి | KPMG employee gifts dad his dream SUV just 6 months after graduation | Sakshi
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కుమారుడి సర్‌ప్రైజ్‌ గిఫ్ట్‌..! కన్నీటి సంద్రంలో తండ్రి

Jul 15 2026 4:33 PM | Updated on Jul 15 2026 4:49 PM

KPMG employee gifts dad his dream SUV just 6 months after graduation

తలిదండ్రులు తమ పిల్లల చదవుల కోసం, వారి ఉన్నతి కోసం ఎన్నెన్నో త్యాగాలు చేస్తారు. పిల్లల మంచి భవిష్యత్తు కోసం అహర్నిశలు శ్రమ పడతారు. ఆ బిడ్డ ప్రయోజకుడై వాళ్ల కష్టాన్ని గుర్తించి..కోల్పోయిన వాటిని తిరిగి ఇవ్వగలిగితే..ఆ పేరెంట్స్‌కి మించిన అదృష్టవంతులు మరెవ్వరూ ఉండరు. అలాంటి ఆనందాన్నే తిరిగి ఇచ్చాడు కేరళకు దీప్‌ నీలమ్‌. అంతేగాదు కుమారుడి ఊహించని చర్యకు ఆ తండ్రి కళ్లల​‍లో నీళ్లు తిరిగాయ్‌.

అసలేం జరిగిందంటే..కేరళకు దీప్‌ నీలిమ్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో  షేర్‌ చేసిన వీడియో నెటిజన్లకు తెగ ఆకట్టుకుంది. ఆ వీడియోలో తనను ఎప్పటికీ వీడిపోని జ్ఞాపకాలతో మొదలవుతుంది. అతన పాఠశాలలో చదువుతున్నప్పుడు తన తండ్రి తాను ఎప్పటికీ ఎస్‌యూవీని కొనని అమ్మతో చెప్పడం విన్నానని చెప్పుకొచ్చాడు.ఎందుకంటే తన చదువుకి పెట్టుబడి కోసం తక్కువ ఖరీదైన కారుతో సరిపెట్టుకున్నట్లు తెలిపాడు. అయితే తాను కచ్చితంగా ఆయన పదవీవిరమణ సమయానికి తన డ్రీమ్‌ వాహనాన్ని కొంటానని వాగ్దానం చేసినట్లు చెప్పుకొచ్చాడు నీలిమ్‌. 

ఆరోజు నుంచే తన తండ్రి కోరికను ఎలాగైన నెరవేర్చాలని స్ట్రాంగ్‌గా ఫిక్స్‌ అయ్యాడట. అయితే అనుకోకుండా తన జీవితం కాస్త ముందుగానే ఆ అవకాశం ఇచ్చిందని చెప్పాడు. తాను ఐఐఎం కోజికోడ్ నుంచి పట్టభద్రుడైన కేవలం ఆరు నెలలకే, తన చిన్ననాటి వాగ్దానం నిజం చేసుకోగలిగానని ఆనందంగా చెప్పాడు. ఎందుకంటే తాను కేపీఎంజీలో జాబ్‌ సంపాదించడంతో అది సులభమైందని అన్నాడు. 

అందుకే తన తండ్రి కోరికను నెరవేర్చిన క్షణం చిరస్మరణీయం ఉండేలా టెస్ట్ డ్రైవ్ చేద్దామనే నెపంతో ఆయనను ఒక కార్ షోరూమ్‌కు తీసుకువెళ్లినట్లు చెప్పాడు. ఆ ఎస్‌యూవీ వాహనం చూశాక గానీ ఆ తండ్రికి తెలియలేదు అప్పటికే కొడుకు ఆ కారుని కొనుగులు చేసినట్లు. అంతే ఒక్క క్షణం సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనవ్వుతూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. 

అంతేగాదు నీలమ్‌ ఇది తనకు జాబ్‌ ఆఫర్‌, ప్రమోషన్‌ కంటే ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఇచ్చే విషయం అంటూ తన పోస్ట్‌ని ముగించాడు. పైగా నీలమ్‌ ఆ వీడియోకి తమ కలల కన్నా పిల్లల కలలకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చే ప్రతి తల్లిదండ్రులకు తలవంచి నమస్కరిస్తున్నా అని క్యాప్షన్‌ జోడించి మరి పోస్ట్‌ చేశాడు. నెటిజన్లు నీలమ్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తూ..ఈ పోస్ట్‌ మా పేరెంట్స్‌ త్యాగాలను గుర్తు చేసిందంటూ భావోద్వేగంగా పోస్టులు పెట్టారు. 

 

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