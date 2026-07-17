ఢిల్లీ కొత్త పోలీస్‌ బాస్‌.. ఎవరీ అనురాగ్‌ కుమార్‌?

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్గా అనురాగ్ కుమార్ నియమితులయ్యారు. సాధారణ పోలీస్ అధికారి కాకుండా.. దేశ అత్యంత కీలక నిఘా సంస్థ అయిన ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (ఐబీ)లో ఉన్నతస్థాయి బాధ్యతలు నిర్వహించిన అధికారి ఇప్పుడు ఢిల్లీ భద్రతా వ్యవస్థకు నాయకత్వం వహించబోతున్నారు. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల పోలీసింగ్, ఇంటెలిజెన్స్ అనుభవం ఉన్న ఆయన నియామకం ప్రస్తుతం పోలీస్ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
1994 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి అయిన అనురాగ్ కుమార్ ఏజీఎంయూటీ కేడర్కు చెందినవారు. కేంద్ర నియామకాల కమిటీ ఆమోదంతో ఆయనను ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్గా నియమించారు. ఇప్పటివరకు ఈ బాధ్యతలు నిర్వహించిన సతీష్ గోల్చా స్థానంలో ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.
దేశ రాజధాని పోలీస్ చీఫ్ పదవి అత్యంత సున్నితమైన బాధ్యతగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఢిల్లీలో పార్లమెంట్, రాష్ట్రపతి భవన్, ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం, సుప్రీంకోర్టు, విదేశీ రాయబార కార్యాలయాలు, కీలక ప్రభుత్వ సంస్థలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ శాంతిభద్రతల నిర్వహణతో పాటు జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలను కూడా సమర్థంగా పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది.
ఐబీలో కీలక పాత్ర.. భద్రతా వ్యూహాల్లో అనుభవం
అనురాగ్ కుమార్ తన కెరీర్లో ఎక్కువ కాలం భద్రత, నిఘా రంగాల్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో స్పెషల్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన ఆయనకు దేశ అంతర్గత భద్రతా వ్యవహారాలపై లోతైన అవగాహన ఉంది. ఐబీలో పనిచేసిన సమయంలో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చర్యలు, సున్నితమైన భద్రతా అంశాలు, ఇంటెలిజెన్స్ సేకరణ, విశ్లేషణ వంటి కీలక విభాగాలను పర్యవేక్షించారు. నేరం జరిగిన తర్వాత స్పందించడం కంటే.. ముందుగానే ప్రమాదాలను గుర్తించి నివారించే విధానంలో ఆయనకు ప్రత్యేక అనుభవం ఉంది.
ఇదే అనుభవం ఇప్పుడు ఢిల్లీ పోలీస్కు ఉపయోగపడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దేశ రాజధానిలో ఉగ్రవాద ముప్పు, అంతర్జాతీయ స్థాయి భద్రతా సవాళ్లు ఉన్న నేపథ్యంలో ఇంటెలిజెన్స్ నేపథ్యం ఉన్న అధికారి నియామకానికి ప్రాధాన్యత ఉందని పోలీస్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఇంజినీర్ నుంచి ఐపీఎస్ అధికారి వరకు
అనురాగ్ కుమార్ విద్యాపరంగా ఇంజినీరింగ్ పట్టా పొందారు. ఆ తర్వాత సివిల్ సర్వీసుల ద్వారా పోలీస్ శాఖలోకి వచ్చారు. 1994లో ఐపీఎస్గా ఎంపికైన ఆయన మూడు దశాబ్దాలకు పైగా వివిధ హోదాల్లో సేవలందించారు. పోలీసింగ్తో పాటు పరిపాలన, భద్రతా నిర్వహణ, దర్యాప్తు వ్యవస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. విధి నిర్వహణలో చూపిన ప్రతిభకు గుర్తింపుగా 2010లో పోలీస్ మెడల్ ఫర్ మెరిటోరియస్ సర్వీస్, 2016లో ప్రెసిడెంట్ పోలీస్ మెడల్ ఫర్ డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్ అందుకున్నారు.
ముందున్న అతిపెద్ద సవాళ్లు
ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్గా అనురాగ్ కుమార్ ముందు అనేక సవాళ్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఉగ్రవాద ముప్పును ఎదుర్కోవడం ఆయనకు తొలి ప్రాధాన్యతగా మారనుంది. దేశ రాజధాని ఎప్పుడూ ఉగ్రవాద సంస్థల లక్ష్యంగా ఉండే అవకాశం ఉండటంతో భద్రతా వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేయాల్సి ఉంటుంది.
అలాగే పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలు మరో పెద్ద సవాల్. ఆన్లైన్ మోసాలు, డిజిటల్ నేరాలు కొత్త రూపాల్లో విస్తరిస్తున్న సమయంలో సైబర్ క్రైమ్ నియంత్రణకు ఆధునిక వ్యూహాలు అవసరం కానున్నాయి. మహిళల భద్రత కూడా ఢిల్లీలో కీలక అంశమే. గతంలో జరిగిన కొన్ని ఘటనల నేపథ్యంలో నగరంలో మహిళలకు మరింత భద్రత కల్పించడం, పోలీసుల స్పందన వేగాన్ని పెంచడం ఆయన ముందున్న మరో బాధ్యత.
దేశ రాజధాని రీజియన్లో పెరుగుతున్న సంఘటిత నేరాలు, గ్యాంగ్స్టర్ నెట్వర్క్లు, మాదకద్రవ్యాల రవాణా వంటి అంశాలపై కూడా ఆయన దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అదే సమయంలో వీఐపీ భద్రత, కీలక ప్రాంతాల రక్షణలో ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత కూడా ఆయనపై ఉంటుంది.
‘ఇంటెలిజెన్స్ మైండ్’తో ఢిల్లీ పోలీస్లో మార్పులు వస్తాయా?
అనురాగ్ కుమార్ నియామకంలో ప్రధానంగా కనిపిస్తున్న అంశం ఆయనకు ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ నేపథ్యం. సాధారణ పోలీసింగ్తో పాటు ముందస్తు సమాచార వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, సాంకేతికత వినియోగాన్ని పెంచడం, భద్రతా సంస్థల మధ్య సమన్వయాన్ని మెరుగుపరచడంపై ఆయన దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంది.
దేశ రాజధాని భద్రత కేవలం నేర నియంత్రణకు పరిమితం కాదు. అది దేశ ప్రతిష్ట, అంతర్గత భద్రతతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో అనుభవజ్ఞుడైన అనురాగ్ కుమార్ ఢిల్లీ పోలీస్ను ఏ దిశగా నడిపిస్తారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
మూడు దశాబ్దాల పోలీసింగ్ అనుభవం.. ఐబీలో పదునైన భద్రతా వ్యూహాలు.. ఇప్పుడు ఢిల్లీ పోలీస్ పగ్గాలు. దేశ రాజధాని భద్రతకు అనురాగ్ కుమార్ నియామకం ఎంత ప్రభావం చూపుతుందో చూడాలి.