 కుండంకుళం రియాక్టర్‌లో డేటా లీక్‌ కలకలం | Kudankulam Nuclear Plant Leak: 19,000 Files on Dark Web Reactor Safe | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కుండంకుళం రియాక్టర్‌లో డేటా లీక్‌ కలకలం

Jul 16 2026 12:35 PM | Updated on Jul 16 2026 12:39 PM

Kudankulam Nuclear Plant Leak: 19,000 Files on Dark Web Reactor Safe

భారత్‌లోని అతిపెద్ద అణు విద్యుత్‌ కేంద్రాల్లో ఒకటైన కుండంకుళం న్యూక్లియర్‌ పవర్‌ ప్లాంట్‌కు సంబంధించిన డేటా లీక్‌ వ్యవహారం కలకలం రేపుతోంది. హ్యాకర్లు ‘వరల్డ్‌ లీక్స్‌’ డార్క్‌వెబ్‌లో వేల సంఖ్యలో పత్రాలను విడుదల చేసినట్లు వెలుగులోకి రావడంతో సైబర్‌ భద్రతపై మరోసారి ఆందోళనలు మొదలయ్యాయి. అయితే ఈ ఘటన వల్ల ఏం జరగలేదని న్యూక్లియర్‌ పవర్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ (NPCIL) చెబుతోంది. 

కుండంకుళం ప్రాజెక్టుకు(KKNPP) సంబంధించిన దాదాపు 19 వేల ఫైల్స్‌ (సుమారు 14.3 జీబీ డేటా) డార్క్‌వెబ్‌లో ప్రత్యక్షమైనట్లు సమాచారం. వీటిలో ఇంజినీరింగ్‌ డాక్యుమెంట్లు, కొన్ని డిజైన్లు, సరఫరాదారుల వివరాలు, తనిఖీ నివేదికలు, పరికరాల సమాచారానికి సంబంధించిన పత్రాలు ఉన్నట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. ఈ డేటా అంతా నేరుగా కుండంకుళం అణు కేంద్రం నుంచి దొంగిలించిందా? లేదంటే దానికి సంబంధించిన ఓ కాంట్రాక్టర్‌ వ్యవస్థ నుంచి బయటకు వచ్చిందా? అన్నదానిపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

థర్డ్‌ పార్టీ సర్వర్‌ నుంచే లీక్‌?
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సైబర్‌ దాడి కుండంకుళం ప్లాంట్‌ ప్రధాన వ్యవస్థలపై కాకుండా.. ఓ థర్డ్‌ పార్టీ సర్వర్‌పై జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. కుండంకుళం యూనిట్లు 3, 4 నిర్మాణ పనుల్లో భాగస్వామిగా ఉన్న రిలయన్స్‌ గ్రూప్‌ సంస్థకు చెందిన డేటా.. ఓ థర్డ్‌ పార్టీ డేటా సెంటర్‌ సర్వీస్‌ ప్రొవైడర్‌ యొట్టా డేటా సర్వీసెస్‌ (Yotta Data Services) సర్వర్‌లో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఆ సర్వర్‌లో అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను గుర్తించినట్లు యొట్టా తెలిపింది. ఇటు రిలయన్స్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ కూడా తమ డేటాలో “పాక్షిక ఉల్లంఘన (partial breach)” జరిగినట్లు అంగీకరించి.. ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలిపింది. ([Reuters][2])

అణు వ్యవస్థలు భద్రంగానే!
డేటా లీక్‌ వార్తలతో అణు భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమైనప్పటికీ.. NPCIL కీలక వివరణ ఇచ్చింది. లీక్‌ అయినట్లు చెబుతున్న సమాచారం అణు భద్రత (nuclear safety), అణు రక్షణ (nuclear security) వ్యవస్థలకు సంబంధించినది కాదని స్పష్టం చేసింది. సాధారణ మౌలిక సదుపాయాలు, నిర్మాణ పనులకు సంబంధించిన సమాచారమే బయటకు వచ్చిందని పేర్కొంది. అంటే రియాక్టర్‌ నియంత్రణ వ్యవస్థలు, అణు ఇంధన నిర్వహణ వంటి అత్యంత కీలక విభాగాలు ప్రభావితం కాలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు.

హ్యాకర్ల లక్ష్యం ఏంటి?
సైబర్‌ నిపుణుల ప్రకారం.. రాన్సమ్‌వేర్‌ దాడుల్లో హ్యాకర్లు సాధారణంగా సంస్థల నుంచి డేటాను దొంగిలించి.. డబ్బు డిమాండ్‌ చేయడం లేదంటే తమ సామర్థ్యాన్ని చూపించేందుకు సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయడం చేస్తుంటారు. అయితే కీలక మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన ఏ చిన్న సమాచారం బయటకు వచ్చినా.. భవిష్యత్‌ భద్రతా అంచనాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 

కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల రంగంలోకి..
ఈ ఘటనపై కేంద్ర సైబర్‌ భద్రతా సంస్థలు, సంబంధిత విభాగాలు దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు సమాచారం. లీక్‌ అయిన డేటా అసలు ఏమిటి? ఎంత మేరకు సున్నితమైన సమాచారం బయటకు వెళ్లింది? హ్యాకర్లు ఎలా యాక్సెస్‌ పొందారు? అనే అంశాలపై పరిశీలన జరుగుతోంది. 

సైబర్‌ భద్రత కొత్త సవాల్‌?
అణు విద్యుత్‌ కేంద్రాలు దేశ భద్రతలో అత్యంత కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాలు. గతంలోనూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అణు కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్‌ దాడులు జరిగిన ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. కుండంకుళం ఘటనలో రియాక్టర్‌ వ్యవస్థలు ప్రభావితం కాలేదని అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ.. కీలక రంగాల్లో పనిచేసే సంస్థలు, కాంట్రాక్టర్ల డేటా భద్రతపై మరోసారి ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది.

కుండంకుళం న్యూక్లియర్‌ పవర్‌ ప్లాంట్‌ (KKNPP) తమిళనాడులోని తిరునెల్వేలి జిల్లాలో ఉన్న భారతదేశంలోని అతిపెద్ద అణు విద్యుత్‌ కేంద్రాల్లో ఒకటి. భారత్‌–రష్యా సహకారంతో నిర్మించిన ఈ ప్రాజెక్టులో రష్యా తయారీ VVER-1000 ప్రెషరైజ్డ్‌ వాటర్‌ రియాక్టర్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం రెండు యూనిట్లు వాణిజ్య విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి.. ఒక్కో యూనిట్‌ సామర్థ్యం 1,000 మెగావాట్లు కాగా మొత్తం సామర్థ్యం 2,000 మెగావాట్లు. దేశ దక్షిణ గ్రిడ్‌కు కీలక విద్యుత్‌ వనరుగా ఉన్న ఈ ప్లాంట్‌.. భవిష్యత్‌లో మరిన్ని యూనిట్ల విస్తరణకు కూడా ప్రణాళికలు కలిగి ఉంది. అణు భద్రత, కఠినమైన నియంత్రణ ప్రమాణాలతో పనిచేసే ఈ కేంద్రం భారత ఇంధన రంగంలో అత్యంత కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాల్లో ఒకటిగా పరిగణించబడుతోంది.

తాజా సైబర్‌ ఎటాక్‌తో అణు కేంద్రం సురక్షితమేనా? అనే ప్రశ్నకు అధికారులు భరోసా ఇస్తున్నా.. సైబర్‌ దాడుల ముప్పు మాత్రం పెరుగుతున్న సంకేతాలు ఈ ఘటనతో మరోసారి స్పష్టమయ్యాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘చెన్నై లవ్‌స్టోరీ’ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఓ.! సుకుమారి' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ మారథాన్‌కు ‘సిల్వర్‌ స్టాండర్డ్‌’ గుర్తింపు (ఫొటోలు)
photo 4

రాధిక భర్త శరత్‌కుమార్ బర్త్ ‍డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ముద్రగడకు కన్నీటి వీడ్కోలు.. పాడె మోసిన వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Jagan To Holds Meeting With YSRCP MPs At Tadepalli 1
Video_icon

YSRCP MPలతో జగన్ భేటీ.. పార్లమెంట్ సమావేశాలపై దిశా నిర్దేశం
Massive Update On Ram Charan And Sukumar Film 2
Video_icon

RC17 లో నయన్..! సుకుమార్ మాస్టర్ ప్లాన్
Tax-Free Income Sources In India 3
Video_icon

వీటిలో ఎంత సంపాదించినా NO TAX..
IMD Alert Heavy Rains In August 4
Video_icon

రైతన్నలకు గుడ్ న్యూస్.. ఆగస్టులో దంచుడే దంచుడు
Manichandra Incident In United States Of America 5
Video_icon

స్కై డైవింగ్.. అమెరికాలో తెలుగు యువకుడు మృతి
Advertisement
 