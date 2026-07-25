శబరిమల ప్రధాన తంత్రిగా బ్రహ్మదత్తన్

పతనంతిట్ట: తిరువనంతపురంలోని బోర్డు ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో , ట్రావెన్కోర్ దేవస్వోమ్ బోర్డ్ కందరారు రాజీవర్ కుమారుడైన బ్రహ్మదత్తన్ శబరిమల శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి ఆలయ ప్రధాన తంత్రిగా నియమించాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని బోర్డు సోమవారం కేరళ హైకోర్టుకు తెలియజేస్తుంది. బ్రహ్మదాతన్ చింగం 1 (ఆగస్టు 16) నాడు బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు.
బ్రహ్మదతన్ తాంత్రిక కర్మలలో అవసరమైన నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడని నిర్ధారించిన అక్కిరామోన్ కాళిదాస్ భట్టతిరిపాడ్ , తరాయిల్ కుజిక్కట్టు అగ్నిశర్మన్ వాసుదేవన్ భట్టతిరి మరియు కడియకోల్ సుబ్రహ్మణ్యన్ నంబూతిరిలతో కూడిన ముగ్గురు సభ్యుల నిపుణుల కమిటీ సిఫార్సును అనుసరించి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
బ్రహ్మదాతన్ ఒక తాంత్రిక సంస్థలో అధ్యయనంతో సహా తంత్రంలో అధికారిక శిక్షణ పొందారని, అలాగే శబరిమలలో తన తండ్రికి సహాయకుడిగా కూడా పనిచేశారని కమిటీ దేవస్థానం బోర్డు అధ్యక్షుడికి తెలియజేసింది. కమిటీ అంచనా ఆధారంగా , బోర్డు నేటి సమావేశంలో తన తుది నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఇంతకుముందు , కందరారు రాజీవర్ తన స్థానంలో తన కుమారుడు బ్రహ్మదాతన్ను ప్రధాన పూజారిగా నియమించాలని కోరుతూ ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డుకు లేఖ రాశారు. బోర్డు అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్కు రాసిన తన లేఖలో , రాజీవర్ అనారోగ్యాన్ని కారణంగా చూపి పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్నారు.
శబరిమలలో తాంత్రిక హక్కులను కలిగి ఉన్న తళమోన్ మఠం కుటుంబంలో , కందరారు మోహనారు మరియు కందరారు రాజీవర్ ప్రధాన పురోహితులుగా పనిచేశారు. గతంలో , జస్టిస్ పరిపూర్ణన్ కమిషన్ సిఫార్సుల మేరకు , మోహనారును ఆ పదవి నుండి తొలగించి , అతని కుమారుడు మహేష్ మోహనారును ప్రధాన పురోహితుడిగా నియమించారు. అయితే , శబరిమలకు సంబంధించిన అన్ని నిర్ణయాలకు కేరళ హైకోర్టు ఆమోదం అవసరం.
2018 శబరిమల దేవప్రశ్నంలో సిఫార్సు చేయబడిన పరిహార కర్మలు, ప్రాయశ్చిత్త పూజలను నిర్వహించాలని బోర్డు సమావేశం నిర్ణయించింది. ఆలయ పవిత్ర కొలను (తీర్థకుళం) దిశ వాస్తు శాస్త్రానికి అనుగుణంగా లేదని దేవప్రశ్నం ఎత్తి చూపింది. దేవప్రశ్నంలోని పరిశీలనల ఆధారంగా , నివేదికలో పేర్కొన్న సుమారు 40 పరిహార కర్మలు మరియు ప్రాయశ్చిత్త పూజలను నిర్వహించాలని బోర్డు నిర్ణయించింది.
ఈ పరిహార చర్యలను అమలు చేసే బాధ్యతను శబరిమల కార్యనిర్వహణాధికారి పి.ఎస్. శాంతకుమారు అప్పగించగా , ఇందుకోసం బోర్డు రూ. 5 లక్షలు మంజూరు చేసింది. కందరారు రాజీవరు, కందరారు మహేష్ మోహనారు, మరియు ప్రఖ్యాత జ్యోతిష్కుడు , తాంత్రిక పండితుడు కాళిదాసన్ భట్టతిరిపాద్లతో సంప్రదించిన అనంతరం క్రతువులు, సంబంధిత కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడతాయి.