శబరిమల యాత్రకు KSRTC ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు

కేరళ: శబరిమల యాత్ర సీజన్ ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో, కేరళ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (KSRTC) అయ్యప్ప భక్తుల రవాణా కోసం కొట్టాయం డిపో నుండి 90 బస్సులను శబరిమలకు ప్రత్యేక సర్వీసులను నిర్వహిస్తుంది. భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా పంబ సర్వీసు కోసం ఈ బస్సులు అందుబాటులోకి తీసుకురాబడ్డాయి. అయ్యప్ప భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలను కేరళ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (KSRTC) ప్లాన్ చేసింది మరియు శబరిమల యాత్ర సమయంలో బస్సు బ్రేక్డౌన్లను తగ్గించడానికి త్వరిత మరమ్మతు బృందాన్ని మంచి అనుభవం ఉన్న డ్రైవర్లను నియమిస్తూ తగిన ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్న కేరళ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ.