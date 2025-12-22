 శబరిమల యాత్రికులకు సాంప్రదాయ కేరళ సద్య..! | Kerala Sadya: TDB finally serves traditional Kerala Sadya at Sabarimala | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Kerala Sadya: శబరిమల యాత్రికులకు సాంప్రదాయ కేరళ సద్య..! ఈ విందులో ఏం ఉంటాయంటే..

Dec 22 2025 11:55 AM | Updated on Dec 22 2025 11:58 AM

Kerala Sadya: TDB finally serves traditional Kerala Sadya at Sabarimala

అన్నదానం కార్యక్రమంలో భాగంగా , శబరిమల వద్ద అయ్యప్ప భక్తులకు సాంప్రదాయ కేరళ సద్య పంపిణీ ఈ నెల డిసెంబర్‌21 నుంచి ప్రారంభమైంది. దేవస్వం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ OG బిజు ఉత్సవ దీపం వెలిగించి , అయ్యప్ప స్వామికి సద్యను నివేదించి మరి సేవను ప్రారంభించారు.

ఈ విందు కేరళ అసలైన రుచిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇందులో పరిప్పు , సాంబార్ , రసం , అవియల్ , తోరన్ , ఊరగాయ , పప్పడం, పాయసం ఉంటాయి. వైవిధ్యం, తాజాదనాన్ని కాపాడుకోవడానికి , అవియల్, తోరన్లను ప్రతిరోజూ భిన్నంగా తయారు చేస్తారు. అయితే మోర్ , రసం లేదా పులిస్సేరిని ఒకరోజు విడిచి ఒకరోజు వడ్డిస్తారు. అలాగే ప్రతిరోజూ కొత్త రకం పాయసం కూడా అందిస్తారు.

పర్యావరణ అనుకూల పద్ధతులకు అనుగుణంగా , స్టీల్ ప్లేట్లు, గ్లాసులను ఉపయోగించి ఆహారాన్ని వడ్డిస్తారు. ప్రతి మధ్యాహ్నం సుమారు 5 వేల మందికి పైగా యాత్రికులకు భోజనం అందిస్తారు. సాంప్రదాయ సద్య, పులావ్‌ను ప్రత్యామ్నాయ రోజులలో వడ్డిస్తారు.

ప్రారంభ సాంకేతిక జాప్యాలను పరిష్కరించిన తర్వాత, అధికారులు ఇప్పుడు ఈ గొప్ప సేవను కొనసాగించడానికి పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నారు. కేరళ  గొప్ప వంటకాలు, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి వచ్చే భక్తులకు పరిచయం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ సేవను ప్రారంభించారు. 

(చదవండి: చెత్తను కొనుగోలు చేసే తొలి గ్రామం..అందుకోసం ఏకంగా యాప్‌..!)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో డింపుల్ హయాతి (ఫొటోలు)
photo 2

మెరిసిన జెమీమా..మురిసిన విశాఖ (ఫొటోలు)
photo 3

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

జూబ్లీహిల్స్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి సమంత (ఫొటోలు)
photo 5

బిగ్‌బాస్‌-9 విజేతగా కల్యాణ్‌.. ట్రోఫీతో ఎక్స్‌ కంటెస్టెంట్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Jagan Birthday Celebrations At Addanki 1
Video_icon

అద్దంకిలో YS జగన్ పుట్టినరోజు వేడుకలు
YSRCP Seediri Appalaraju About YS Jagan Birthday Celebration 2
Video_icon

బాబూ కళ్లు పెద్దవి చేసి చూడు.. దటీజ్ YS జగన్
RK Roja Performs Special Pooja For YS Jagan Birthday 3
Video_icon

వైఎస్ జగన్ పుట్టిన రోజు.. రోజా ప్రత్యేక పూజలు
ACB Court Judgment On Chandrababu Case 4
Video_icon

పక్కా ప్లాన్ తోనే బాబుపై కేసులు క్లోజ్..
Drugs Caught In KK Grand Hotel Vijayawada 5
Video_icon

విజయవాడకు డ్రగ్స్ కల్చర్..!
Advertisement
 