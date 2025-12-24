 #INDvsSL : విశాఖలో విశ్వవిజేతల దండయాత్ర (ఫొటోలు) | Second T20I Cricket Match Between India And Sri Lanka In Visakhapatnam, Check Out Photos Story Of Score And Highlights | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

#INDvsSL : విశాఖలో విశ్వవిజేతల దండయాత్ర (ఫొటోలు)

Dec 24 2025 10:49 AM | Updated on Dec 24 2025 11:16 AM

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam1
1/22

అదే జోరు..ఎక్కడ తడబడలేదు..బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్, బ్యాటింగ్‌లో మన అమ్మాయిలు అదరగొట్టారు. విశాఖలోని వైఎస్సార్‌ ఏసీఏ–వీడీసీఏ స్టేడియం వేదికగా మంగళవారం రాత్రి జరిగిన రెండో టీ–20లో భారత మహిళల జట్టు అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది.

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam2
2/22

అన్ని విభాగాల్లోనూ సత్తా చాటిన టీమ్‌ ఇండియా శ్రీలంకను చిత్తు చేసింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన శ్రీలంకను భారత బౌలర్లు కేవలం 128 పరుగులకే కట్టడి చేశారు.

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam3
3/22

అనంతరం స్వల్ప లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్‌ 11.5 ఓవర్లలోనే విజయాన్ని అందుకుంది.

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam4
4/22

స్టార్‌ బ్యాటర్‌ స్మృతి మంధాన త్వరగానే అవుటైనప్పటికీ,షఫాలీ వర్మ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయింది. కేవలం 34 బంతుల్లోనే 69 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలవడంతో భారత్‌ సునాయస విజయం సాధించింది.

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam5
5/22

భారత బ్యాటర్లు బౌండరీల వర్షం కురిపిస్తుంటే గ్యాలరీల్లోని అభిమానులు కేరింతలతో స్టేడియాన్ని హోరెత్తించారు.

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam6
6/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam7
7/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam8
8/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam9
9/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam10
10/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam11
11/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam12
12/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam13
13/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam14
14/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam15
15/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam16
16/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam17
17/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam18
18/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam19
19/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam20
20/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam21
21/22

second T20I cricket match India and Sri Lanka in Visakhapatnam22
22/22

# Tag
T20 match Sri Lanka India India vs Sri lanka Visakhapatnam Shafali Verma photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

#INDvsSL : విశాఖలో విశ్వవిజేతల దండయాత్ర (ఫొటోలు)
photo 2

మహేష్‌ బాబు ఫ్యామిలీలో వేడుక.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 3

అదరగొట్టిన విల్లా మేరీ కాలేజ్ విద్యార్థినులు (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఈషా’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా కోలీవుడ్ స్టార్‌ కమెడియన్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Deputy Transport Commissioner Kishan Nayak Illegal Assets 1
Video_icon

అవినీతి అనకొండ.. ఆస్తులు చూసి కంగుతిన్న ACB అధికారులు
Women Commission To Take Serious Action On Shivaji Comments 2
Video_icon

శివాజీకి బిగ్ షాక్.. సీరియస్ యాక్షన్ కు రంగం సిద్ధం
Advocate Bala Shocking Truth About Chandrababu Illegal Cases 3
Video_icon

అదే జరిగితే.. చంద్రబాబు జైల్లోకే! అడ్వకేట్ బాల సంచలన నిజాలు
Nara Lokesh Clarity On His Father Cases 4
Video_icon

చంద్రబాబు రాజీనామా..!? ఈ టోకెన్లు ఎక్కడివి?
YS Jagan Mohan Reddy Meets Public In Pulivendula 5
Video_icon

రాబోయేది మనమే ..!
Advertisement