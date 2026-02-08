కూలిన మూడంతస్తుల భవనం.. పలువురు మృతి

జైపూర్: రాజస్థాన్లో ఘోర ప్రమాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. కోటాలో మూడంతస్తుల భవనం శనివారం రాత్రి కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందగా.. దాదాపు 20 మంది శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నారని సమాచారం. ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. రాజస్థాన్లోని కోటలోని జవహర్ నగర్ ప్రాంతంలో శనివారం రాత్రి భవనం కూలిపోయింది.భవనం కూలిపోయినప్పుడు విద్యార్థులు సహా దాదాపు 20 మంది శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నారని అధికారులు తెలిపారు. వెంటనే సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. గాయపడిన వారిలో ఇద్దరు వ్యక్తుల పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వారిని బయటకు తీసి చికిత్స కోసం మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ భవనంలో ఒక రెస్టారెంటు కూడా ఉంది. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు పలువురు సిబ్బంది, వినియోగదారులు ఇందులో ఉన్నారు.
कोटा के जवाहर नगर में तीन मंजिला इमारत गिरने से हुआ हादसा। 20 वर्षीय स्टूडेंट की हुई मौत वहीं कोचिंग स्टूडेंटस सहित कई लोगों के दबे होने की सूचना। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी ।#KotaBuildingCollapse pic.twitter.com/xVmqJQ2a34
ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రాణాలతో బయటపడిన వారిని కనుగొనే ప్రయత్నంలో బృందాలు శిథిలాలను జాగ్రత్తగా తొలగిస్తున్నాయి. భారీ యంత్రాలను ఉపయోగిస్తున్నారు, అయితే చిక్కుకున్న వారికి మరింత గాయాలు కాకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. భవనం కూలిపోవడానికి గల కారణం ఇంకా తెలియదు. సహాయక చర్యలు పూర్తయిన తర్వాత వివరణాత్మక దర్యాప్తు చేపడతామని అధికారులు తెలిపారు. అత్యవసర పనులు కొనసాగుతున్నందున ప్రజలు ఆ ప్రాంతానికి దూరంగా ఉండాలని సూచించారు.
