విద్యార్థిని చెంపదెబ్బలు కొట్టిన టీచర్‌.. స్టూడెంట్స్‌ ఆగ్రహ జ్వాల

రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్లోని కలాం అకాడమీలో ఓ విద్యార్థిపై ఉపాధ్యాయుడు దాడి చేసిన ఘటన వివాదానికి దారితీసింది. తరగతి గదిలో విద్యార్థిని పలుసార్లు చెంపదెబ్బలు కొట్టిన దృశ్యాలతో కూడిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు అకాడమీ బయట నిరసనకు దిగారు. ఘటనపై కలాం అకాడమీ చర్యలు తీసుకుని సంబంధిత ఉపాధ్యాయుడిని సంస్థ నుంచి తొలగించింది. ఆ అకాడమీ ఇది పోటీ పరీక్షలకు శిక్షణ ఇచ్చే కోచింగ్ సంస్థ.
ఈ వివాదానికి ఓ కాగితంపై రాసిన నోట్ కారణమైనట్లు సమాచారం. ‘కలాం బలిదాన్ మాంగ్తా హై’ అని రాసిన పత్రం విషయంలో ఉపాధ్యాయుడు ప్రవీణ్ దాన్ చరణ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత విద్యార్థిపై దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. వైరల్గా మారిన వీడియోలో ప్రవీణ్ దాన్ విద్యార్థి చెంపలపై వరుసగా దెబ్బలు కొడుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి.
వీడియో బయటకు రావడంతో ఘటనపై విద్యార్థుల్లో ఆగ్రహం పెరిగింది. ఆదివారం పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు కోచింగ్ కేంద్రం బయటకు చేరుకుని ఉపాధ్యాయుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన చేపట్టారు. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో అక్కడ భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే విద్యార్థులు తమ డిమాండ్పై నిరసన కొనసాగించారు.
వైరల్ వీడియోతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చిన అనంతరం కలాం అకాడమీ యాజమాన్యం ఉపాధ్యాయుడిపై చర్యలు తీసుకుంది. ప్రవీణ్ దాన్ చారణ్ను సంస్థ నుంచి తొలగించినట్లు తెలిపింది. విద్యార్థిపై జరిగిన దాడి, ఉపాధ్యాయుడి ప్రవర్తనపై ప్రస్తుతం ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ ఘటనపై తదుపరి ఎలాంటి చర్యలు ఉంటాయన్నది చూడాల్సి ఉంది.