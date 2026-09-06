సోషల్ మీడియాలో ఎంతో అందంగా, ప్రత్యేకంగా కనిపించే పర్యాటక ప్రదేశాలు వాస్తవంగా అక్కడికి వెళ్లినప్పుడు అంత గొప్పగా అనిపించకపోవచ్చు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో బ్రూక్లిన్ బ్రిడ్జ్ చిత్రాలను పదేపదే చూసిన ఓ భారతీయ యువతి చివరకు న్యూయార్క్ వెళ్లి ఆ వంతెనను ప్రత్యక్షంగా చూసిన తర్వాత తన అనుభవాన్ని షేర్ చేసుకుంది. సోషల్ మీడియాలో కనిపించినంత అద్భుతంగా అది అనిపించలేదని, కొంత అతిగా ప్రచారం చేసిన పర్యాటక ప్రదేశంలా అనిపించిందని తెలిపింది.
నేహా ఆన్లైన్లో బ్రూక్లిన్ బ్రిడ్జ్కు సంబంధించిన ఎన్నో దృశ్యాలను చూసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రముఖ వంతెన, దాని వెనుక న్యూయార్క్ నగర దృశ్యాలతో ఫొటోలకు పోజులిస్తున్న వారిని చూపించే లెక్కలేనన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఆమె చూశారు. అయితే చివరకు ఆమె స్వయంగా అక్కడికి వెళ్లినప్పుడు చిరాకు పడ్డారు. దీనికి కారణం భారీ సంఖ్యలో ఉన్న పర్యాటకుల రద్దీ. అందరూ తమకు నచ్చిన ఫొటో తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు కనిపించారు.
పోజు ఇవ్వడానికి స్థలం కోసం ప్రయత్నించి విసిగిపోయిన తర్వాత నేహా బ్రూక్లిన్ బ్రిడ్జ్పై కూర్చున్నట్లు వీడియోలో కనిపించింది. అక్కడి పరిస్థితిని సరదాగా తీసుకున్న ఆమె, ఆ ప్రముఖ ప్రదేశంలో కంటెంట్ సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న వారి సంఖ్యపై చమత్కరించారు.
“న్యూయార్క్, బ్రూక్లిన్ బ్రిడ్జ్కు సంబంధించిన కనీసం 1,000 రీల్స్ నేను చూసి ఉంటాను. ఇప్పుడు నేను బ్రూక్లిన్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్నాను. కానీ ఇక్కడి వాళ్లు నన్ను ఫొటో తీసుకోనివ్వడం లేదు. అందుకే విసిగిపోయి ఇక్కడే కూర్చున్నాను. మీరు ఫొటోలు తీసుకోండి. కనీసం ఎవరో ఒకరి రీల్ తయారవుతుంది, ఎవరో ఒకరి పోస్ట్ ఇన్స్టాలోకి వెళ్తుంది. దీనితో నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. నాకు దృశ్యం కనిపిస్తోంది” అని ఆమె చెప్పారు.
ఆమె స్పందన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా జాగ్రత్తగా ఎడిట్ చేసిన రీల్స్లో ఓ ప్రదేశాన్ని చూడటానికి, నిజ జీవితంలో భారీ రద్దీ మధ్య అదే ప్రదేశాన్ని అనుభవించడానికి ఉన్న తేడాను ఎదుర్కొన్న వారికి ఆమె అనుభవం బాగా అర్థమైంది.
“ఇంతకంటే ఎక్కువగా ప్రచారం చేసిన పర్యాటక ప్రదేశం పేరేదేనా చెప్పండి. నేను అక్కడి వెళ్లడం కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాను” అంటూ నేహా తన పోస్ట్కు క్యాప్షన్ కూడా పెట్టి పరిస్థితిని సరదాగా ప్రస్తావించారు. ఆ పోస్ట్కు వెంటనే పలువురు స్పందించారు. ప్రముఖ ప్రయాణ ఫొటోలను తామూ అదే విధంగా తీయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఎదురయ్యే ఇబ్బందులతో చాలామంది తమకు సంబంధం ఉందని తెలిపారు.