న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో మరో భవనం కుప్పకూలింది. మంగళవారం ఉదయం షహదరా ప్రాంతంలో ఓ ఇల్లు ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో నలుగురు గాయపడినట్లు సమాచారం. క్షతగాత్రుల్లో ఓ చిన్నారి కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది. వారిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్తో పాటు మొదటి అంతస్తు ఉన్న ఈ భవనం ఉదయం కూలిపోయినట్లు అసిస్టెంట్ డివిజనల్ ఆఫీసర్ దీపక్ హుడా తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, సహాయక బృందాలు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీసేందుకు సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. స్థానికులు సైతం సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నారు.
#WATCH | Delhi | An old house collapsed in the Jwala Nagar area, under the jurisdiction of the Vivek Vihar police station in the Shahdara district, today. Teams from the Fire Department and Delhi Police, and ambulance services rushed to the site and rescued 7-8 people. A three-month-old child has lost his life in the incident North MCD Chairman Pankaj Luthra says, " This was a 40- 50-year-old building. A three-month-old child died in the incident."
— ANI (@ANI) November 17, 2026
కాగా, సోమవారం పహర్గంజ్లో నిర్మాణంలో ఉన్న ఓ భవనం కూలి సుమారు ఎనిమిది మంది కార్మికులు గాయపడ్డారు. అంతకుముందు వారం ఓల్డ్ ఢిల్లీలోని చావ్రీ బజార్లో భవనం కూలిన ఘటనలో ఏడుగురు మరణించారు. చావ్రీ బజార్ ప్రమాదంపై ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం.. రెండో అంతస్తులో పైకప్పు నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండగా భవనంలోని కొంత భాగం కూలిపోయింది. భవనానికి మద్దతుగా ఉన్న పిల్లర్లు తడిగా ఉండటంతో పాటు నిర్మాణం ఒకవైపు ఒరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇక సెప్టెంబర్లో ఢిల్లీలోని సత్య నికేతన్లో పేయింగ్ గెస్ట్ వసతిగా ఉపయోగిస్తున్న ఆరు అంతస్తుల భవనం కూలి ఐదుగురు విద్యార్థులు సహా ఏడుగురు మరణించారు.
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