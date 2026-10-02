 భర్తను చంపిన ప్రేమ జంటకు పెళ్లి ముహూర్తం | High Court Gives Green Signal For The Marriage Gf Life Convicts | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భర్తను చంపిన ప్రేమ జంటకు పెళ్లి ముహూర్తం

Oct 2 2026 8:52 AM | Updated on Oct 2 2026 9:00 AM

High Court Gives Green Signal For The Marriage Gf Life Convicts

బెంగళూరు: హత్య కేసులో బెళగావి మూడలగి జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ప్రేమ జంట పెళ్లి చేసుకోవడానికి హైకోర్టు బెయిల్‌ ఇచ్చింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.. ఆ జంట శ్రీధర్‌ (22), సిద్దవ్వ అలియాస్‌ ప్రియాంక (21). బెళగావి జిల్లాలో ఓ గ్రామంలో ఈమెకు, శ్రీధర్‌కు అక్రమ సంబంధం ఉండేది. భర్త అడ్డుగా ఉన్నాడని ఇద్దరూ కలిసి 2023లో అతన్ని నరికి చంపారు. ఈ కేసులో జీవితఖైదు అనుభవిస్తున్నారు.  

వివాహానికి తహతహ 
ఇప్పటికి 3 ఏళ్ల 5 నెలల శిక్షాకాలం పూర్తయింది. మరోవైపు తమ అక్రమ సంబంధాన్ని పెళ్లిగా మలచుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ మేరకు సెలవు కోసం జైలు అధికారులకు అర్జీ ఇవ్వగా తిరస్కరించారు. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.  నైతికత పేరుతో చట్టబద్ధమైన పెళ్లి చేసుకునే హక్కును నిరాకరించలేమని గురువారం ధార్వాడలోని హైకోర్టు బెంచ్‌ స్పష్టంచేస్తూ పెళ్లికి ఒక్కరోజు పెరోల్‌ ఇవ్వాలని జైలు అధికారులను ఆదేశించింది. ఉదయం 10 గంటలనుంచి సాయంత్రం 5 గంటల లోపు పూర్తి చేసుకోవాలని, నిబంధనల ప్రకారం భద్రత కల్పించాలని జడ్జి ఆదేశించారు.  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుపతి : వైభవంగా ప్రారంభమైన పోలేరమ్మ జాతర (ఫొటోలు)
photo 2

తెలంగాణ : నిర్మల్ లో సందడి చేసిన ప్రముఖ నటి శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 3

బంగారంలా మెరిసిపోతున్న డీజే టిల్లు బ్యూటీ నేహాశెట్టి.. ఫోటోలు
photo 4

‘తెల్ల కాగితం’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ ‘నక్షత్ర’ ఫొటోలు వైరల్
photo 5

హైదరాబాద్ : వనస్థలిపురంలో సందడి చేసిన మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)

Video

View all
Nagarjuna Yadav Sensational Comments On Lokesh Over India Today Conclave 1
Video_icon

పాన్ ఇండియా జోకర్.. ఇండియా టుడే కాంక్లేవ్ లో లోకేష్ పరువు పోయే
Heavy Floods In Bihar 2
Video_icon

బీహార్ ను వణికిస్తున్న వరదలు
Weather Officer Sravani Shocking Comments On Temperature In October 3
Video_icon

వచ్చే వారం తెలంగాణలో మోతమోగనున్న ఎండలు
Jani Master Wife Sumalatha Fires on Film Federation President Anil Kumar 4
Video_icon

జానీనే టార్గెట్ చేస్తారా..! సుమలత ఫైర్
Jada Sravan Reveals Sensational Facts On Chandrababu 34% BC Reservation 5
Video_icon

BC రిజర్వేషన్ అంటే ఏంటి.. చంద్రబాబు 34% వల్ల ఎంత నష్టం
Advertisement
 