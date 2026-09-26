 దర్శన్‌ బెయిల్‌ కోసం రాష్ట్రపతికి లేఖ | Darshan Fans' Letter to President Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దర్శన్‌ బెయిల్‌ కోసం రాష్ట్రపతికి లేఖ

Sep 26 2026 12:42 PM | Updated on Sep 26 2026 12:44 PM

Darshan Fans' Letter to President Goes Viral

బెంగళూరు: చిత్రదుర్గకు చెందిన రేణుకాస్వామి హత్య కేసులో జైల్లో ఉన్న నటుడు దర్శన్‌కు అతడి అభిమానులు మద్దతుగా నిలబడ్డారు. దర్శన్‌కు త్వరగా బెయిల్‌ దొరకాలి. ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కేసును మానవతా దృక్పథంతో విచారించాలని కోరుతూ దర్శన్‌ అభిమానులు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు కన్నడలో లేఖ రాశారు. 

రాష్ట్రపతి ద్రౌపతి ముర్ముని పేదలు, ఆదివాసీలు, బాధితుల తరపున నిలిచిన కరుణామయి తల్లిగా లేఖలో అభివర్ణించారు. సంకష్టంలో ఉన్న కన్నడ నటుడు దర్శన్‌ ఆరోగ్యం, కుటుంబం అతడిని నమ్ముకుంది. అభిమానుల భావాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని రాష్ట్రపతికీ రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు. భారత రాజ్యాంగంపై పూర్తి నమ్మకం ఉంది. దర్శన్‌కు చట్టం ప్రకారం న్యాయం దొరికేలా చూడాలి. దర్శన్‌ను సత్వరంగా విడుదల చేయాలని రాష్ట్రపతికి దర్శన్‌ అభిమానులు మనవి చేశారు.   

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘సిగ్మా’ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన ఫరియా అబ్దుల్లా (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఇంకా కొనసాగుతున్న గణేష్ నిమజ్జనాలు.. ట్యాంక్ బండ్ వద్ద భారీ క్యూ...(ఫొటోలు)
photo 3

చూడప్పా సిద్ధప్పా.. సింహం గడ్డం గీసేసిందప్పా! (ఫొటోలు)
photo 4

'సిగ్మా' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

ఖైరతాబాద్ గణేశుడి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Kittu Satirical Comments On Chandrababu And Pawan Kalyan 1
Video_icon

బండ్ల గణేష్ పవన్ కళ్యాణ్ ని పొగిడేది అందుకే..!

Kadapa TDP Leader Sensational Audio On MLA Madhavi Reddy 2
Video_icon

YSRCP అంటే నీకు భయం..! ఎమ్మెల్యే మాధవి రెడ్డిపై టీడీపీ నేత సంచలన ఆడియో
Tragedy Incident In Alluri Sitarama Raju District 3
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన నిండు గర్భిణీ..
TDP Leaders Insult Vangaveeti Ranga 4
Video_icon

వంగవీటి రంగాను ఘోరంగా అవమానించిన టీడీపీ నేతలు
Vijayawada People Big Shock To TDP MLA Bonda Uma 5
Video_icon

టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమాకి షాక్ ఇచ్చిన విజయవాడ ప్రజలు
Advertisement
 