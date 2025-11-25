 లైంగిక సమస్య : లోన్‌ తీసుకుని మరీ రూ. 48 లక్షలు, కట్‌ చేస్తే! | fake ayurvedic Dawakhana duped 48 lakh from Bengaluru techie internet shocked | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లైంగిక సమస్య : లోన్‌ తీసుకుని మరీ రూ. 48 లక్షలు, కట్‌ చేస్తే!

Nov 25 2025 12:33 PM | Updated on Nov 25 2025 12:46 PM

fake ayurvedic Dawakhana duped 48 lakh from Bengaluru techie internet shocked

బెంగళూరు: నకిలీ ఆయుర్వేద దవాఖానా చేతిలో బెంగళూరుకు చెందిన ఐటీ ఉద్యోగి దారుణంగా మోసపోయాడు. ఒకటీ రెండూ కాదు ఏకంగా రూ. 48 లక్షలు పోగొట్టుకున్నాడు. కారణం తెలిస్తే  నెటిజన్లే కాదు మీరు కూడా షాక్‌ అవుతారు. కొండ నాలుకకు మందిస్తే.. ఉన్న నాలుక ఊడిపోయిందన్నట్టు అయిపోయింది బాధితుడి పరిస్థితి.

బెంగళూరుకు చెందిన ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ రోడ్డు పక్కన నకిలీ ఆయుర్వేద వైద్యుడి వద్దకు వెళ్లాడు.  లైంగిక ఆరోగ్య చికిత్స  పేరుతో 48 లక్షలు సమర్పించుకున్నాడు.  ఉన్న సమస్య తీరడం మాట అటుంచి  అశాస్త్రీయమైన వైద్యంతో  కొత్త సమస్యలొచ్చి పడ్డాయి. ఆ నకిలీ మందుల కారణంగా కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలు అతణ్ని చుట్టుముట్టాయి. తరువాత విషయం తెలుసుకుని జ్ఞానభారతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

బాధితుడు పోలీసులకు అందించిన సమాచారం ప్రకారం 2023లో తన వివాహం  అయింది.  ఈ సందర్భంగా అతనిలోని లైంగిక లోపం బైటపడింది. దీంతో ఒక మల్టీ-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకున్నాడు. అయినా ఫలితం లేదు. దీంతో  కేఎల్‌ఈ లా కాలేజీ సమీపంలో రోడ్డు పక్కన కనిపించిన 'ఆయుర్వేదిక్ దవాఖానా'  అతణ్ని ఆకర్షించింది. 'విజయ్ గురూజీ'గా పరిచయం చేసుకున్న  అందులోని వ్యక్తి, తన దగ్గరున్న అరుదైన మందులతో సమస్యను శాశ్వతంగా నయం చేస్తానని నమ్మించాడు.

ఆయుర్వేద గూడారం మోసం 
మే 3న, బాధితుడు లైంగిక సమస్యలకు 'త్వరిత నివారణ' హామీ ఇస్తూ యశ్వంత్‌పూర్‌లోని ఆయుర్వేద స్టోర్ నుండి 'దేవరాజ్ బూటీ' కొని వాడమని సిఫారసు చేశాడు. దీన్ని ప్రత్యేకంగా హరిద్వార్ నుండి తీసుకువచ్చామని,  గ్రాముకు  రూ. 1.6 లక్షలు ఖర్చవుతుందని గురూజీ బాగా నమ్మించాడు.

 అప్పు చేసి మరీ, రూ. 48 లక్షలు
దొంగ గురూజీ మాటల్ని బాగా విశ్వసించిన టెక్కీ,  ఆ మందును కొన్నాడు. ఈసారి మరో  ఖరీదైన మందుతో వచ్చాడు. 'భావన బూటీ తైలా' అనే మరో మూలికా మిశ్రమాన్ని అతనితో   కొనుగోలు చేయించాడు. దీని ధర గ్రాముకు  రూ.76,000.  దీని కోసం భార్య , తల్లిదండ్రుల నుండి  రూ.17 లక్షలు అప్పు తీసుకున్నాడు. ఇక్కడితో అయిపోలేదు. మందు క్రమంగా వాడాలని లేదంటే, ఇప్పటిదాకా వాడిందంతా  వేస్ట్‌ అవుతుందని భయ పెట్టేశాడు విజయ్ గురూజీ .  దీంతో బాధితుడు ఈసారి  ఏకంగా  బ్యాంకు నుంచి రూ. 20 లక్షల రుణం తీసుకున్నాడు. ఇలా మొత్తంగా గురూజీని నమ్మి 48 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేశాడు. కానీ ఫలితం శూన్యం. పైగా ఆరోగ్యం దెబ్బతింది.

నెటిజన్ల స్పందన
విద్యావంతులు కూడా ఇలా మోసపోవడం షాక్‌ అంటూ నెటిజన్లు విస్మయం వ్యక్తం చేశారు.  ఇలాంటి వాటిని నమ్మవద్దని, సొంత అనుభవాలను సోషల్‌ మీడియాలో చాలామంది మొత్తుకుంటున్నా, జనం పిచ్చిగా మోసపోతున్నారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.  అలాగే ఇలాంటి చిన్ని పట్టణాల్లోనూ, నగరాల్లోనూ  లైంగిక ఆరోగ్యం  కోసం మందు, హెర్బల్‌ మందులు అంటూ రోడ్డు పక్కన చాలా దుకాణాలు దర్శనిమిస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి ఆయుర్వేద గుడారాల చట్టబద్ధతను పరిశీలించాలని  బెంగళూరు వాసులు అధికారులను కోరారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వెరైటీ డ్రస్‌తో కీర్తి సురేశ్ వెరైటీ పోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

ఈషా రెబ్బా..ఇంతందం ఎలాగబ్బా.. (ఫొటోలు)

photo 3

ధ్వజారోహణం..దివ్య కాంతులతో వెలిగిపోతున్న అయోధ్య (ఫొటోలు)

photo 4

రైతును గాలికొదిలి.. చంద్రబాబు దొంగజపం!

photo 5

బండరాయిపై యాంకర్ రష్మీ మార్నింగ్ వైబ్స్.. ఫోటోలు

Video

View all
Chevireddy Bhaskar Reddy Health Condition 1
Video_icon

వెరికోస్ వెయిన్స్ తో బాధపడుతున్న చెవిరెడ్డి
Constable Dance With Woman in Front of Kids Video Goes on Viral 2
Video_icon

AP Kankipadu: కృష్ణా జిల్లాలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అసభ్యకర నృత్యాలు
Kota Bommali Police Threaten Sakshi Reporter 3
Video_icon

Srikakulam: PSకు వచ్చి కలవాలంటూ సాక్షి ప్రతినిధిని బెదిరించిన CI
Kokapet Land Price Hits Record 137 Crore per Acre 4
Video_icon

Kokapet: ఎకరానికి రూ.137.25 కోట్ల రికార్డ్ ధర
PM Modi Visits the Seven Temples in the Ayodhya Ram Temple Complex 5
Video_icon

PM Modi : అయోధ్య రామమందిరంలో ధ్వజారోహణ ఉత్సవం
Advertisement
 