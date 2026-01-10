 అమ్మా.. లే అమ్మా..! | Home Guard Enugula Manjula Ends Life In Khammam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమ్మా.. లే అమ్మా..!

Jan 10 2026 7:33 AM | Updated on Jan 10 2026 7:33 AM

Home Guard Enugula Manjula Ends Life In Khammam

ఖమ్మం క్రైం: ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కో కథ.. అందరిదీ ఒకటే వ్యథ.. కన్నవారు ఎవరో తెలియదు, ఉన్నవారు దగ్గరకు రారు. అలాంటి అభాగ్యులకు తనే ఒడి అయ్యింది. కంటికి రెప్పలా కాపాడే నీడ అయ్యింది. కానీ, ఆ నీడ ఇప్పుడు శాశ్వతంగా కనుమరుగైపోయింది. 
నిద్రలోనే అనంత లోకాలకు.. ఖమ్మం జిల్లా సీసీఎస్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో హోంగార్డు ఏనుగుల మంజుల (47) కేవలం యూనిఫాం వేసుకున్న ఉద్యోగి కాదు.. వందలాది మంది అనాథలకు ప్రాణం పోసిన ‘అమ్మ’. ‘అమ్మ అనాథ శరణాలయం’ఏర్పాటు చేసి ఎందరో పిల్లల ఆకలి తీర్చి, వారికి భవిష్యత్తునిచ్చారు. గురువారం సాయంత్రం విధి నిర్వహణ ముగించుకుని ఆశ్రమానికి వచి్చన మంజుల, ఎప్పటిలాగే పిల్లలతో ముచ్చటించారు. అనంతరం హాల్‌లోనే నిద్రపోయారు. కానీ, ఆ నిద్ర ఆమెను తిరిగి రాని లోకాలకు తీసుకెళ్తుందని ఆ పసి ప్రాణాలు ఊహించలేదు. 

ఆ గుడ్‌మార్నింగ్‌ వినిపించలేదు.. శుక్రవారం ఉదయం ‘అమ్మా.. గుడ్ మార్నింగ్.. లే అమ్మా..’అంటూ పిల్లలు మంజుల చుట్టూ చేరి పిలిచారు. ఎంత పిలిచినా పలకలేదు. దీంతో పక్కనే నివసించే మంజుల కూతురికి చెప్పగా.. ఆమె వైద్యుడిని తీసుకొచ్చింది. అప్పటికే మంజుల గుండెపోటుతో నిద్రలోనే తుదిశ్వాస విడిచారని వైద్యులు చెప్పడంతో చిన్నారులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. దిక్కెవరు మాకు?: ‘అమ్మా.. ఇప్పుడు మాకు దిక్కెవరు?అంటూ పిల్లలు మృతదేహంపై పడి రోదిస్తుండటం.. అక్కడున్న వారిని కంటతడి పెట్టించింది. మంజుల మృతికి పోలీస్‌ శాఖ నివా ళులు అరి్పంచగా, ఐసీడీఎస్‌ అధికారులు పిల్లలను బాలల సదనానికి తరలించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో ‘మహా సంక్రాంతి’ సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 2

తెలంగాణ : సంక్రాంతి సంబరాలలో సచివాలయం ఉద్యోగులు (ఫొటోలు)
photo 3

ఏపీలో సంక్రాంతి రద్దీ.. బస్టాండ్లలో ప్రయాణికుల అవస్థలు
photo 4

రెడ్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్
photo 5

నగరంలో హీరోయిన్‌ డింపుల్‌ హయతీ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Actress Samantha Good News For Fans 1
Video_icon

పెళ్లి తరువాత అభిమానులకు సమంత గుడ్ న్యూస్
Perni Nani Funny Comments On Chandrababu Rayavaram Tour Utter Flop 2
Video_icon

సభ అట్టర్ ఫ్లాప్.. పాస్ బుక్ ఇవ్వడం కోసం హెలికాప్టర్.. పేర్నినాని సెటైర్లు
ACB Court Decision On Chandrababu Skill Scam Case 3
Video_icon

అడ్డదారిలో కేసు క్లోజ్.. ACB కోర్టు తీర్పుపై ఉత్కంఠ!
Big Question Debate On ABN Thumbnail Against YS Jagan 4
Video_icon

బురద మీడియా.. బూతు రాతలు.. నీ చరిత్ర బయటపెట్టమంటావా..

Perni Nani Funny Reaction On Chandrababu Rayavaram Meeting 5
Video_icon

రాయవరం ప్రజలు బాబుకు కౌంటర్ పేర్ని నాని ఫన్నీ రియాక్షన్
Advertisement
 