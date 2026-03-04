 విడాకుల కేసులో వెన్నెలకు ఎదురుదెబ్బ..! | Court Rejects Wife Maintenance Citing Live In Relationship | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విడాకుల కేసులో వెన్నెలకు ఎదురుదెబ్బ..!

Mar 4 2026 12:54 PM | Updated on Mar 4 2026 1:07 PM

Court Rejects Wife Maintenance Citing Live In Relationship

వెన్నెలకి తన 21వ ఏట పెళ్ళి చేశారు పెద్దలు. భర్తకి అప్పటికే 35 ఏళ్ళు. పెళ్లి అయిన వారం కూడా గడవకుండానే హింసించడం మొదలుపెట్టాడు. అలాగే భరిస్తూ ఉండగా ఒక పాప పుట్టింది. వెన్నెలకి 25 ఏళ్ళు వచ్చాయి. విపరీతంగా అనుమానించి కొట్టడంతో తృటిలో ప్రాణం పోయే ప్రమాదం తప్పి, బతికి బయటపడింది. విడాకులు, డీ.వీ.సీ కేసులతో పాటు కూతురికి, తనకు మెయింటెనెన్స్‌ కోరుతూ కేసు వేసింది. కేసులు నడుస్తూ ఉండగా వెన్నెలకు ఒక వ్యక్తి పరిచయం అయ్యారు. ఓదార్పుగా తన భుజం అందించారు. అప్పుడు వెన్నెలకి 28 సంవత్సరాలు. వెన్నెల తన సహచరుడితో దిగిన ఫోటోలు తీసుకుని వచ్చి కోర్టులో చూపించి వెన్నెల మరొకరితో సహజీవనం చేస్తోందని చెప్పడంతో కోర్టు వెన్నెలకి మెయింటెనెన్స్‌ తిరస్కరించింది. పాపకి మాత్రం నెలకి 7 వేలు ఇచ్చింది. భర్త దగ్గర ఉంటే ప్రాణాలకే ప్రమాదం. తనకు ఒక సహచరుడు దొరికితే చట్టం వెన్నెలనే దోషిగా చూస్తోంది. ఇప్పుడు తన దారెటు?

తమను తాను పోషించుకోలేని భార్య, మైనర్‌ పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు (కొన్ని సందర్భాలలో మేజర్‌ అయిన పిల్లల సైతం) భర్త నుంచి, తండ్రి నుంచి లేదా కొడుకు నుంచి మెయింటెయినెన్స్‌ పోందవచ్చు అని సెక్షన్‌ 125 సి.ఆర్‌.పీ.సి చెప్తుంది. (కొత్త చట్టంలో సెక్షన్‌ 144). అయితే భార్యకి మెయింటెనెన్స్‌ ఇవ్వకుండా ఉండడానికి ఉన్న కారణాల్లో ఒక ప్రధానమైన కారణంగా మెయింటెనెన్స్‌ చట్టం లోని సీ.ఆర్‌.పీ.సీ. సెక్షన్‌ 125(4) – ప్రస్తుత బీ.ఎన్‌.ఎస్‌.ఎస్‌. లోని సెక్షన్‌ 144(4) ప్రకారం భర్త కాకుండా మరొక వ్యక్తితో సంబంధం కలిగి ఉంటే, భార్యకి మెయింటెనెన్స్‌ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తుంది. 

అంతేకాదు, సరైన కారణం లేకుండా కాపురానికి వెళ్లకపోయినా కూడా మెయింటెనెన్స్‌ ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు అని చట్టం చెప్తుంది. అనేక జడ్జిమెంట్లలో ఒకటి రెండు సార్లు లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండటం వలన మెయింటెనెన్స్‌ ఇవ్వమంటే కుదరదు అంటూ మహిళలకు అనుకూలమైన తీర్పులు కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పటికి కూడా మెయింటెనెన్స్‌ ఎగ్గొట్టాలి అని ప్రయత్నించే భర్తలకు కోర్టులో రుజువు చేయాలి అనుకునే విషయం – తన భార్య ఒక వ్యభిచారి అని! వేరే వాళ్లతో తనకు అక్రమ సంబంధాలు ఉన్నాయి అని!

స్త్రీని ఒక శరీరంగాను, మగవాడికి బానిసగాను, మగాడు పోషిస్తే తప్ప పోషించుకోలేని వ్యక్తిగాను, ‘పతి’ వ్రతగాను – చూడడం ఆపేసి ఒక మనిషిలా – ఒక మైండ్‌ లా చూడడం మొదలుపెట్టిన రోజున స్త్రీ తన సాధికారత తను సాధించుకోగలదు.

ఇదే చట్టంలో అనేకమంది మహిళలతో లైంగిక సంబంధాలు కలిగి ఉన్న భర్తలకు డబుల్‌ మెయింటెనెన్స్‌ వెయ్యరు కదా?
వెన్నెల కేసులో ప్రస్తుత చట్టం ప్రకారం విడాకులు కాకుండా సహజీవనం సాగిస్తుంటే, లేదా వెన్నెల లైంగిక సంబంధం కారణంగా విడాకులు మంజూరు అయివుంటే తనకి మెయింటెనెన్స్‌ రాకపోవచ్చు. ఒకవేళ వెన్నెలది సహచర్యమే కానీ సహజీవనం కాదు అని నిరూపించగలితే మాత్రం తనకి కూడా మెయింటెనెన్స్‌ మంజూరు అవుతుంది. అంతే కాక, పాపకి 7 వేలు సరివవు అనుకున్నా, ఖర్చులు పెరిగాయి అనుకున్నా, కోర్టులో అప్పీల్‌ ద్వారా కానీ, మెయింటెనెన్స్‌ పెంపునకు కానీ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

– శ్రీకాంత్‌ చింతల, హైకోర్టు న్యాయవాది
మీకున్న న్యాయపరమైన సమస్యలు, సందేహాల కోసం sakshifamily3@gmail.comMýకు మెయిల్‌ చేయవచ్చు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆకుపచ్చ చీరలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ ప్రియమణి (ఫొటోలు)
photo 2

ఇది నా జర్నీ కాదు మనది.. మంచు మనోజ్-మౌనిక పెళ్లిరోజు స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 3

‘సాంప్రదాయని సుప్పినీ శుద్ధపూసనీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ లో బ్లడ్‌ మూన్‌ ఇలా కనిపించింది (ఫొటోలు)
photo 5

అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌-సానియా మెహందీ.. తరలివచ్చిన క్రికెటర్లు (ఫొటోలు)

Video

View all
Watch Live On Heritage And Indapur Link Controversy Discussion In Council 1
Video_icon

Watch Live: లడ్డూపై మండలిలో చర్చ ప్రారంభం
Konda Sushmita Patel Sensational Comments Telangana Politics 2
Video_icon

నేను ఎమ్మెల్యే అవుతా...! కొండా సుస్మిత సంచలన వ్యాఖ్యలు
India Operates 58 Special Flights To Gulf Amid Crisis 3
Video_icon

గల్ఫ్ కు 58 ప్రత్యేక విమానాలు.. స్వదేశానికి భారతీయులు
Tragedy At Amangal Ramalingeswara Utsav 2026 4
Video_icon

ఆమనగల్లు ఉత్సవాల్లో విషాదం.. నిప్పుల గుండంలో పడిపోయిన భక్తులు
YSRCP MLA Busine Virupakshi Counter to TTD Chairman BR Naidu Leaked Video 5
Video_icon

చంద్రబాబు నీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే BR నాయుడిని తక్షణమే తొలగించు
Advertisement
 