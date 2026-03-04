పార్వతీ రామలింగేశ్వర స్వామి జాతర.. నిప్పుల గుండంలో పడిన భక్తులు

సాక్షి,నల్లగొండ : వేములపల్లి మండలం ఆమనగల్లు గ్రామంలో శ్రీ పార్వతీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఉత్సవాల్లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రతి సంవత్సరం జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భక్తులు అగ్నిగుండం దాటే సంప్రదాయం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటుంది. అయితే ఈసారి ఆ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం విషాదానికి దారితీసింది.
భక్తులు అగ్నిగుండం దాటుతుండగా ఒక్కసారిగా తోపులాట జరిగింది. ఒకరినొకరు నెట్టుకోవడంతో కొంతమంది భక్తులు నిప్పుల గుండంలో పడిపోయారు. ఈ ఘటనతో అప్రమత్తమైన ఇతర భక్తులు వెంటనే స్పందించి వారిని బయటకు లాగారు. ఈ ప్రమాదంలో పదకొండు మంది భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిలో కొందరికి కాలిన గాయాలు, మరికొందరికి తోపులాటలో గాయాలు అయ్యాయి. గాయపడిన వారిని హుటాహుటిన సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అక్కడ ఉన్న భక్తులు, గ్రామస్థులు కలిసి గాయపడిన వారిని రక్షించడానికి ముందుకు వచ్చారు. నిప్పుల్లో పడిన వారిని బయటకు లాగి, వెంటనే వైద్య సహాయం అందించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై స్థానిక అధికారులు సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఆసుపత్రిలో చికిత్స జరుగుతున్న గాయపడిన వారిని పరామర్శించారు. ఉత్సవాల్లో భద్రతా చర్యలు మరింత కట్టుదిట్టం చేయాలని అధికారులు సూచించారు.