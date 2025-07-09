 ఢిల్లీలో రెడ్‌ అలర్ట్‌, రాగల 2 గంటల్లో.. | Delhi Weather Updates July 9 Heavy Rains IMD Red Alert News | Sakshi
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ఢిల్లీలో రెడ్‌ అలర్ట్‌, రాగల 2 గంటల్లో..

Jul 9 2025 7:43 PM | Updated on Jul 9 2025 8:40 PM

Delhi Weather Updates July 9 Heavy Rains IMD Red Alert News

ఢిల్లీలో బుధవారం సాయంత్రం వాతావరణం మారిపోయింది. నగరంతో పాటు శివారులో కుండపోత వాన కురిసింది. దీంతో రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోయి.. భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ అయ్యింది. పని వేళలు ముగిసే సమయం కావడంతో నగర వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. 

రాగల 2 గంటల్లో భారీ వర్షం పడొచ్చని చెబుతూ వాతావరణ శాఖ(IMD) రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైతేనే బయటకు రావాలని ఢిల్లీ అధికార యంత్రంగాణం పలు సూచనలు జారీ చేసింది. 

నగర వ్యాప్తంగా పలు అండర్‌పాస్‌లను మూసేస్తున్నట్లు చెబుతూ.. ఆ వైపుగా వెళ్లే వాళ్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలిపింది. భారీ వర్షం నేపథ్యంలో వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరింది. 

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