 హైటెక్స్‌లో 5కే రన్‌.. నగరవాసుల సందడి (ఫోటోలు) | 5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైటెక్స్‌లో 5కే రన్‌.. నగరవాసుల సందడి (ఫోటోలు)

Aug 24 2025 12:42 PM | Updated on Aug 24 2025 12:46 PM

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos1
1/17

శనివారం (23-08-2025) మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌లో 5కే రన్‌ నిర్వహించారు. ఈ 5కే రన్‌లో భారీ సంఖ్యలో ఔత్సాహికులు పాల్గొన్నారు.

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos2
2/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos3
3/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos4
4/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos5
5/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos6
6/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos7
7/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos8
8/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos9
9/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos10
10/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos11
11/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos12
12/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos13
13/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos14
14/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos15
15/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos16
16/17

5K Run At Hitex, Hyderabad: Photos17
17/17

# Tag
NMDC hyderabad marathon Hitex Exhibition ground Photos
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైటెక్స్‌లో 5కే రన్‌.. నగరవాసుల సందడి (ఫోటోలు)
photo 2

జోహార్ఫా రెస్టారెంట్‌లో సందడి చేసిన మహ్మద్‌ సిరాజ్‌(ఫోటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 24-31)
photo 4

పుష్ప మూవీ ఫేమ్ జాలి రెడ్డి బర్త్‌ డే.. సతీమణి స్పెషల్ విషెస్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

కాబోయే మరదలితో రిబ్బన్‌ కట్‌ చేసిన సారా.. సచిన్‌ పుత్రికోత్సాహం (ఫొటోలు)

Video

View all
NTR Fans Mass Warning To MLA Daggupati Venkateswara Prasad 1
Video_icon

ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి క్షమాపణ చెప్పాలి.. లేకపోతే మేమేంటో చూపిస్తాం..
Jr NTR Fans Fire On Daggupati Prasad And Chandrababu Govt 2
Video_icon

గడువు ముగిసింది.. ఇక ఉద్యమమే..
YSRCP Bhumana Karunakar Reddy Press Meet In Tirupati 3
Video_icon

తిరుపతిలో బీఆర్ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో భూ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు
Nagarjuna And Puri Jagannadh Up Coming Movie 4
Video_icon

20 ఏళ్ల తర్వాత.. నాగార్జున, పూరి కంబినేషన్లో సినిమా
High Tension In TDP MLA Daggupati Prasad Office At Anantapur 5
Video_icon

అనంతపురం అర్బన్ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్ కు ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ భయం
Advertisement