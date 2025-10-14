 సారా టెండుల్కర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos) | Sakshi
సారా టెండుల్కర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Oct 14 2025 4:38 PM | Updated on Oct 14 2025 4:38 PM

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)1
1/16

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)2
2/16

దిగ్గజ సచిన్ కూతురు సారా టెండుల్కర్..

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)3
3/16

ఆదివారం (అక్టోబరు 12) తన పుట్టినరోజుని గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)4
4/16

ఆ ఫొటోల్ని తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో షేర్ చేసింది.

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)5
5/16

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)6
6/16

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)7
7/16

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)8
8/16

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)9
9/16

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)10
10/16

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)11
11/16

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)12
12/16

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)13
13/16

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)14
14/16

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)15
15/16

Sara Tendulkar Birthday Celebrations (Photos)16
16/16

# Tag
Sara Tendulkar birthday CELEBRATIONS Sachin Tendulkar Sports News Photos
పోల్

