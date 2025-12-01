 #INDvsSA : కింగ్‌ పూర్వవైభవం.. లేటు వయసులోనూ అదిరిపోయే శతకం | First One Day international Cricket Match India and South Africa | Sakshi
Dec 1 2025 10:23 AM | Updated on Dec 1 2025 10:23 AM

First One Day international Cricket Match India and South Africa1
1/25

రాంచీ: సొంతగడ్డపై దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో టెస్టు సిరీస్‌ కోల్పోయిన భారత జట్టు... వన్డే సిరీస్‌లో బోణీ కొట్టింది. ఆదివారం జరిగిన తొలి పోరులో టీమిండియా 17 పరుగుల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికాను ఓడించింది.

First One Day international Cricket Match India and South Africa2
2/25

విరాట్‌ కోహ్లి (120 బంతుల్లో 135; 11 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లు) వన్డే కెరీర్‌లో 52వ సెంచరీ

First One Day international Cricket Match India and South Africa3
3/25

భారత క్రికెట్‌ దిగ్గజం విరాట్‌ కోహ్లి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. వన్డేల్లో తనకు తానే సాటి అని మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు. సౌతాఫ్రికాతో తొలి వన్డే సందర్భంగా సెంచరీతో చెలరేగిన కింగ్‌... యాభై ఓవర్ల ఫార్మాట్లో పలు ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టించాడు.

First One Day international Cricket Match India and South Africa4
4/25

ఒకే ఫార్మాట్లో అత్యధిక శతకాలు సాధించిన ఏకైక బ్యాటర్‌గా చరిత్రకెక్కాడు.

First One Day international Cricket Match India and South Africa5
5/25

కోహ్లి హండ్రెడ్‌ బాదడంతో మెన్స్‌ క్రికెట్‌లో వ్యక్తిగత శతకాల సంఖ్య 7000కు చేరింది. దీంతో ఇంటర్నేషనల్‌ క్రికెట్‌లో ఓవరాల్‌గా 7000వ సెంచరీ కోహ్లి పేరిట లిఖించబడింది.

First One Day international Cricket Match India and South Africa6
6/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa7
7/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa8
8/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa9
9/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa10
10/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa11
11/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa12
12/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa13
13/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa14
14/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa15
15/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa16
16/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa17
17/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa18
18/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa19
19/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa20
20/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa21
21/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa22
22/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa23
23/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa24
24/25

First One Day international Cricket Match India and South Africa25
25/25

One Day India Vs South Africa ODI cricket ODI match Virat Kohli KL Rahul rohit sharma photo gallery
