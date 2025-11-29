 హైదరాబాద్‌కు మెస్సీ..ఫోటో దిగాలంటే రూ. 10 లక్షలు! (ఫొటోలు) | Lionel Messi Confirms Hyderabad Tour 2025, Fans In Hyderabad To Witness Lionel Messi Live, Photos Went Viral | Sakshi
హైదరాబాద్‌కు మెస్సీ..ఫోటో దిగాలంటే రూ. 10 లక్షలు! (ఫొటోలు)

Nov 29 2025 11:31 AM | Updated on Nov 29 2025 1:17 PM

Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 20251
ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం, అర్జెంటీనా సూపర్‌స్టార్‌ లయోనల్‌ మెస్సీ హైదరాబాద్‌ పర్యటనలో భాగంగా ప్రత్యక్షంగా ఈ స్టార్‌ ప్లేయర్‌ ఆటను చూసే అవకాశం నగర అభిమానులకు కలుగుతోంది.

Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 20252
ఉప్పల్‌లోని రాజీవ్‌గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ స్టేడియంలో ఈ షో నిర్వహిస్తారు. రూ. 1750 నుంచి రూ. 13500 విలువ గల టికెట్లు ఫ్యాన్స్‌ కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 20253
మెస్సీని కలిసి ఫోటో దిగే అవకాశం కూడా నిర్వాహకులు కల్పిస్తున్నారు. అయితే దీని కోసం ఒక్కొక్కరు సుమారు రూ.9.95 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది!

Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 20254
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 20255
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 20256
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 20257
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 20258
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 20259
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 202510
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 202511
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 202512
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 202513
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 202514
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 202515
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 202516
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 202517
Lionel Messi Confirms Hyderabad tour 202518
# Tag
Lionel Messi Lionel Messi jersey Argentina Football Football Fans photo gallery Hyderabad
