 ట్రెడిషనల్‌ శారీ లుక్‌లో 'కూలి​' బ్యూటీ..
ట్రెడిషనల్‌ శారీ లుక్‌లో ‘కూలి​’ బ్యూటీ..

Oct 14 2025 7:58 PM | Updated on Oct 14 2025 7:58 PM

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos1
1/14

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos2
2/14

రజనీకాంత్‌ (Rajinikanth) సరసన ‘కూలీ’ (Coolie) చాన్స్‌ కొట్టేసిన నటి రెబా మోనికా జాన్‌ (Reba Monica John)

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos3
3/14

శ్రుతి హాసన్‌ ఇద్దరు సిస్టర్స్‌లో ఒకరిగా నటించింది రెబా.

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos4
4/14

ఇన్ స్టాలో ఆమెకు 2.3 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos5
5/14

శ్రీవిష్ణు హీరోగా వచ్చిన మూవీ ‘సామజవరగమన’ తో మంచి హిట్‌ అందుకుంది.

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos6
6/14

తెలుగు, తమిళ, మలయాళ చిత్రాల్లో ఎక్కువగా నటించిన ఈ బ్యూటీ తెలుగు అమ్మాయి అనే ప్రశంసలు దక్కించుకుంది.

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos7
7/14

తాజాగా ఎలిగెన్స్‌ మీట్స్‌ విత్‌ ట్రెడిషన్‌ అంటూ అందమైన చీరలో ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన అమ్మడు.

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos8
8/14

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos9
9/14

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos10
10/14

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos11
11/14

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos12
12/14

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos13
13/14

Coolie movie beauty reba monica john looks amazing in traditional saree photos14
14/14

Reba Monica John COOLIE Movie Actress Traditional Beauty Saree Photos Movie News
ట్రెడిషనల్‌ శారీ లుక్‌లో 'కూలి​' బ్యూటీ..
