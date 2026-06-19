 టెలిగ్రామ్‌కు ఢిల్లీ హైకోర్టు షాక్ | Delhi High Court Upholds Temporary Ban On Telegram App In India Over Exam Leak Concerns, Check Out More Details Inside | Sakshi
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టెలిగ్రామ్‌కు ఢిల్లీ హైకోర్టు షాక్

Jun 19 2026 10:43 AM | Updated on Jun 19 2026 11:16 AM

Delhi High Court upholds temporary ban on Telegram app

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన టెలిగ్రామ్ యాప్ తాత్కాలిక నిషేధంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించిన తాత్కాలిక నిషేధాన్ని కోర్టు సమర్థిస్తూ.. ఆ నిర్ణయం సరైన కారణాలతో తీసుకున్నదేనని శుక్రవారం స్పష్టం చేసింది.

జూన్ 21న జరగనున్న నీట్ యూజీ రీ పరీక్ష నేపథ్యంలో, ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ కావడం లేదా దుర్వినియోగం జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా కేంద్రం టెలిగ్రామ్ యాప్‌పై తాత్కాలిక నిషేధం విధించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ టెలిగ్రామ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను విచారించిన ఢిల్లీ హైకోర్టు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తీసుకున్న చర్యగా దీన్ని సమర్థించింది.

కోర్టు వ్యాఖ్యానిస్తూ, ప్రభుత్వానికి సరైన కారణాలు ఉన్నాయని, సమాచార సాంకేతిక చట్టంలోని సెక్షన్ 69ఏ ప్రకారం విధించిన విధానాన్ని పూర్తిగా పాటించారని పేర్కొంది. అందుబాటులో ఉన్న అత్యల్ప పరిమితి చర్య ఇదేనని అభిప్రాయపడింది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం తన వాదనల్లో టెలిగ్రామ్ ఛానెళ్లు ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు, సైబర్ నేరాలు, మాదక ద్రవ్యాల రవాణా వంటి అక్రమ కార్యకలాపాలకు వేదికగా మారుతున్నాయని తెలిపింది. ఇవి ఒక విధంగా “చీకటి వెబ్” తరహాలో పనిచేస్తూ, నేరగాళ్లను గుర్తించడం కష్టతరం చేస్తున్నాయని కోర్టుకు వివరించింది.

మరోవైపు, టెలిగ్రామ్ ఈ నిషేధాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, ఇది కోట్లాది వినియోగదారుల హక్కులకు భంగం కలిగిస్తుందని వాదించింది. పేపర్ లీక్‌లను అడ్డుకోవడానికి యాప్‌ను నిషేధించడం సరైన పరిష్కారం కాదని, ఇతర యాప్‌ల ద్వారానూ ఇలాంటి సమస్యలు జరుగుతాయని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లింది.

ఇరుపక్షాల వాదనలు పరిశీలించిన హైకోర్టు, ప్రభుత్వ నిర్ణయంలో లోపం లేదని తేల్చింది. నిషేధ ఉత్తర్వులు కారణాలతో కూడుకున్నవని, అవి సరైన పరిశీలనతో తీసుకున్నవేనని స్పష్టం చేసింది. ఈ తీర్పుతో దేశంలో టెలిగ్రామ్ యాప్‌పై విధించిన తాత్కాలిక నిషేధం నిర్ణయించిన గడువు వరకు కొనసాగనుంది.

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