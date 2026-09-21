అక్కడ బీజేపీకి అసలు సవాల్‌ ఈ 4,000 కి.మీ యాత్రకంటే పెద్దదే..

పంజాబ్లో మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక ప్రచారంలో భాగంగా బీజేపీ చేపట్టిన ‘నషా ముక్త్ పంజాబ్ యాత్ర’ 4 మార్గాల్లో దాదాపు 4,000 కిలోమీటర్లు సాగనుంది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 117 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలను కవర్ చేసిన అనంతరం సెప్టెంబర్ 30న జలంధర్లో యాత్ర ముగియనుంది. సెప్టెంబర్ 18న పఠాన్కోట్లోని మాధోపూర్ నుంచి బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ తొలి విడతను ప్రారంభించారు. ముగింపు కార్యక్రమానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది.
బీజేపీకి ఈ యాత్ర కేవలం మాదకద్రవ్యాల సమస్యపై ప్రచార కార్యక్రమం మాత్రమే కాదని రాజకీయ విశ్లేషణలో పేర్కొంటున్నారు. శిరోమణి అకాలీదళ్తో దీర్ఘకాలిక పొత్తు 2020లో ముగిసిన తర్వాత పంజాబ్లో స్వతంత్రంగా విస్తరించేందుకు పార్టీ ప్రయత్నిస్తోంది. గతంలో సాధారణంగా 117 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో 23 చోట్లే బీజేపీ పోటీ చేసేది. ఇప్పుడు మొత్తం 117 స్థానాల్లో పోటీ చేయాలని పార్టీ నాయకత్వం చెబుతోంది.
గత (2022) పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 73 స్థానాల్లో పోటీ చేసి 2 స్థానాల్లో మాత్రమే గెలిచింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 6.6 శాతం ఓట్లు సాధించింది. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో మొత్తం 13 స్థానాల్లోనూ స్వతంత్రంగా పోటీ చేసి ఓట్ల వాటాను సుమారు 18.5 శాతానికి పెంచుకుంది. అయితే ఒక్క లోక్సభ స్థానాన్ని కూడా గెలుచుకోలేకపోయింది. 24 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో మాత్రం ఆధిక్యంలో నిలిచింది.
సంస్థాగత బలం పెంచుకోవడం కీలకం
ఈ నేపథ్యంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పార్టీ సంస్థాగత బలం పెంచుకోవడం బీజేపీకి కీలకంగా మారింది. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కేవల్ సింగ్ ధిల్లాన్, రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ సతీశ్ పూనియా మొత్తం 117 స్థానాల్లో స్వతంత్రంగా పోటీ చేసే వైఖరిని పునరుద్ఘాటించారు. జిల్లా, మండల, గ్రామ స్థాయిల వరకు బృందాలను నిర్మించడంపై ధిల్లాన్ దృష్టి పెట్టారు. రైతుల సంక్షేమం, పారిశ్రామిక పునరుద్ధరణ, మాదకద్రవ్యాల సమస్యను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.
మాధోపూర్లో నితిన్ నబిన్ మాదకద్రవ్యాలపై 5 అంశాల కార్యాచరణను వివరించారు. అక్రమ రవాణాదారులపై చర్యలు, అంతర్రాష్ట్ర-అంతర్జాతీయ సరఫరా మార్గాలను అడ్డుకోవడం, మాదకద్రవ్యాల ద్వారా సంపాదించిన ఆస్తుల స్వాధీనం, వైద్య-మానసిక పునరావాసం, ఉపాధ్యాయులు, వైద్యులు, మత సంస్థలు, క్రీడాకారులు, యువజన సంఘాల భాగస్వామ్యం ఇందులో ఉన్నాయి.
అయితే మాదకద్రవ్యాల సమస్యపై గతంలోనూ పంజాబ్లో అనేక హామీలు వచ్చాయి. అధికార ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ బీజేపీ ప్రచారాన్ని ప్రశ్నిస్తూ, 2007–2017 మధ్య అకాలీదళ్తో కలిసి బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తోంది. సరిహద్దు దాటి జరిగే అక్రమ రవాణాపై కేంద్ర సంస్థల బాధ్యతను కూడా భగవంత్ మాన్, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రస్తావించారు.
అందువల్ల సెప్టెంబర్ 30తో యాత్ర ముగిసిన తర్వాత బీజేపీకి అసలు పరీక్ష మొదలుకానుంది. 4,000 కిలోమీటర్ల యాత్ర ద్వారా ఏర్పడిన రాజకీయ ఉత్సాహాన్ని 117 నియోజకవర్గాల్లో గ్రామ, బూత్ స్థాయి సంస్థగా ఎంతవరకు మార్చగలదన్నదే 2027 పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు కీలకంగా మారనుంది.