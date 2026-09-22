భారత్ నుంచి అమెరికా వరకు.. టెక్నాలజీ రంగంలో కిరణ్ కుమార్ కక్కిరేని విజయ ప్రస్థానం!

భారతదేశంలో ఒక Linux Administratorగా ప్రారంభమైన కెరీర్... కాలంతో పాటు కొత్త టెక్నాలజీలను నేర్చుకుంటూ DevOps, AWS, Cloud Computing, Automation రంగాల్లో నైపుణ్యాన్ని పెంచుకున్న ప్రయాణం... చివరకు అమెరికాలోని టెక్నాలజీ రంగంలో నాయకత్వ స్థాయికి చేరుకోవడం. ఇది కిరణ్ కుమార్ కక్కిరేని ప్రొఫెషనల్ జర్నీ.
ప్రస్తుతం అమెరికాలోని డల్లాస్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న Equinox IT Solutions LLCలో Chief Technology Officer (CTO)గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న కిరణ్ కుమార్, తన కెరీర్లో Cloud Computing, AWS, DevOps, Infrastructure Automation వంటి రంగాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు.
కిరణ్ ప్రయాణానికి పునాది భారతదేశంలోనే పడింది. Electronics and Communicationsలో బ్యాచిలర్ విద్య అనంతరం IT రంగంలోకి ప్రవేశించిన ఆయన, తన కెరీర్ ప్రారంభంలో Linux Administrationపై పనిచేశారు. Servers, application environments, deployment processes, networking, system administration వంటి అంశాలపై సంపాదించిన అనుభవం తర్వాతి దశలో DevOps, automation, cloud technologies వైపు అడుగులు వేయడానికి పునాదిగా మారింది.
Linux నుంచి DevOps వరకు
సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో మారుతున్న అవసరాలను ముందుగానే గుర్తించిన కిరణ్, సంప్రదాయ system administrationకే పరిమితం కాకుండా automation, build and release engineering, Continuous Integration, Continuous Delivery వంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టారు.
Jenkins, Ansible, Terraform, Docker, Kubernetes వంటి technologiesతో పాటు CI/CD practicesపై పనిచేస్తూ, software development మరియు IT operations మధ్య automation ఎంత కీలకమో తన కెరీర్లో ప్రత్యక్షంగా చూశారు. అక్కడి నుంచి ఆయన ప్రయాణం Cloud Computing వైపు మళ్లింది.
AWSలో EC2, S3, VPC, IAM, RDS, DynamoDB, Lambda, CloudWatch, Auto Scaling, CloudFormation, ECS, SageMaker వంటి విభిన్న servicesతో పనిచేసిన అనుభవంతో scalable, reliable, automated cloud environments నిర్మాణంపై తన expertiseను విస్తరించారు.
అమెరికాలో ఉన్నత విద్య... టెక్నాలజీలో తదుపరి అడుగు
తన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మరింత విస్తరించుకునే క్రమంలో కిరణ్ అమెరికాలో Computer Science Engineeringలో Master's degree పూర్తి చేశారు. విద్యతో పాటు industry exposure ఆయనకు enterprise-scale technology challengesను మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది.
తర్వాతి సంవత్సరాల్లో cloud migration, infrastructure automation, application deployment, monitoring, security, high availability, machine learning infrastructure వంటి విభిన్న రంగాల్లో పనిచేస్తూ తన professional expertiseను విస్తరించుకున్నారు. ఈ ప్రయాణమే చివరకు ఆయనను Equinox IT Solutions LLCలో CTO స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.
AIతో మారుతున్న DevOps ప్రపంచంపై ప్రత్యేక దృష్టి
కిరణ్ ఆసక్తి ప్రస్తుతం సంప్రదాయ DevOpsతోనే ఆగిపోలేదు. Artificial Intelligence, Machine Learning మరియు DevOps కలయిక భవిష్యత్తులో IT operationsను ఎలా మార్చబోతోందనే అంశంపై ఆయన ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తున్నారు.
Predictive monitoring, intelligent CI/CD, automated testing, anomaly detection, infrastructure optimization, AI-assisted incident management వంటి technologies భవిష్యత్తులో DevOps teams పనిచేసే విధానాన్ని గణనీయంగా మార్చగలవని ఆయన అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఈ అంశాన్నే మరింత విస్తృతంగా professionalsకు అందించేందుకు కిరణ్ “AI-Powered DevOps” పేరుతో పుస్తకాన్ని రచించారు. AI మరియు DevOps కలయిక, intelligent automation, CI/CD, machine learning ఆధారిత infrastructure management, ChatOps, monitoring, security automation, responsible AI వంటి అంశాలను ఈ పుస్తకం చర్చిస్తుంది.
అంతర్జాతీయ వేదికపై గుర్తింపులు
Technology రంగంలో తన ప్రయాణంతో పాటు professional communityతో అనుసంధానాన్ని కొనసాగిస్తున్న కిరణ్ IEEEలో Active Memberగా ఉన్నారు. అలాగే ఆయనకు DevOps Distinction Award 2024, Best Employee of the Year 2023, CTO of the Year by Radio City, Asian Research Excellence Award వంటి గుర్తింపులు లభించినట్లు ఆయన ప్రొఫైల్ పేర్కొంటోంది.
ఈ గుర్తింపులతో పాటు Cloud Computing, AWS, DevOps, AI-driven automation వంటి రంగాలపై తన professional knowledgeను articles, research-related activities మరియు technology discussions ద్వారా విస్తరించే దిశగా ఆయన కొనసాగుతున్నారు.
భారత యువతకు ఒక సందేశం
కిరణ్ ప్రయాణంలో కనిపించే ముఖ్యమైన అంశం నిరంతర అభ్యాసం. Linux Administrationతో ప్రారంభమైన కెరీర్ DevOpsకు, అక్కడి నుంచి Cloud Computingకు, ఇప్పుడు AI-powered infrastructure వరకు విస్తరించింది. Technology రంగంలో ఒక skill నేర్చుకోవడం మాత్రమే విజయానికి సరిపోదని, మారుతున్న technology ecosystemకు అనుగుణంగా నిరంతరం నేర్చుకోవడం అవసరమనే విషయాన్ని ఆయన కెరీర్ ప్రయాణం సూచిస్తుంది.
భారతదేశంలో కెరీర్ ప్రారంభించి, అంతర్జాతీయ technology ecosystemలో తనకంటూ ఒక professional identity నిర్మించుకున్న కిరణ్ కుమార్ కక్కిరేని ప్రయాణం.. ప్రత్యేకంగా Cloud, DevOps, AI వంటి emerging technologiesలో కెరీర్ నిర్మించుకోవాలని ఆశించే యువ professionalsకు ఒక ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
Linux Administratorగా మొదలైన ప్రయాణం నుంచి CTO వరకు, traditional infrastructure నుంచి AI-Powered DevOps వరకు కిరణ్ కుమార్ కక్కిరేని కెరీర్ మారుతున్న టెక్నాలజీతో పాటు మన నైపుణ్యాలు కూడా మారుతూ ఉండాలనే సందేశాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది.