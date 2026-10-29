 మెట్రోలో పోకిరీ రహస్య వీడియో | Bengaluru Metro Train Secretly Video Incident | Sakshi
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మెట్రోలో పోకిరీ రహస్య వీడియో

Oct 29 2026 7:47 AM | Updated on Oct 29 2026 7:48 AM

Bengaluru Metro Train Secretly Video Incident

కృష్ణరాజపురం: బెంగళూరు మెట్రో రైలు తరచూ పోకిరీల ఆగడాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. ఓ వ్యక్తి తనను రహస్యంగా వీడియో చిత్రీకరించాడని ఒక యువతి ఫిర్యాదు చేసింది. మంగళవారం సాయంత్రం 4:30 గంటలకు తనకు చేదు అనుభవం ఎదురైందంటూ ఆ యువతి ఇన్‌స్టాలో వీడియోను పోస్టు చేసింది.  

ఏం జరిగిందంటే..  
వైట్‌ఫీల్డ్‌ మార్గంలో మెట్రో రైలులో వెళ్తుండగా ఓ యువకుడు మొబైల్‌తో తనను చిత్రీకరించడం గమనించిన అతన్ని అడ్డుకుని ఫోన్‌ లాక్కున్నట్లు తెలిపింది. అన్‌లాక్‌ చేసి ఇవ్వాలని కోరగా అతడు ఒప్పుకోలేదని, రైలు దిగి లిఫ్టు వైపుగా వెళ్లే సమయంలో వాగ్వాదం జరిగిందని తెలిపింది. క్షమించండి అని అతడు అంటూనే ఆ తర్వాత మెట్రో స్టేషన్‌కు చేరుకో­గానే భద్రత సిబ్బంది ముందే యువతి చేతిలోని తన మొబైల్‌ను లాక్కొని అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. తాను మంచి దుస్తులే వేసుకున్నానని తెలిపింది. యువతి కాడుగోడి పోలీసు స్టేషన్‌కు చేరుకుని కేసు పెట్టగా పోకిరీ కోసం గాలింపు చేపట్టారు. 

 

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