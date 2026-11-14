 సౌదీ సర్వీసులపై ఎయిరిండియా కీలక ప్రకటన | Air India AI Express Extends Flight Cancellations To Saudi Arabia | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సౌదీ సర్వీసులపై ఎయిరిండియా కీలక ప్రకటన

Nov 14 2026 7:15 AM | Updated on Nov 14 2026 7:18 AM

Air India AI Express Extends Flight Cancellations To Saudi Arabia

ముంబై: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో సౌదీ అరేబియాకు విమాన సర్వీసుల రద్దును ఎయిరిండియా మరోసారి పొడిగించింది. రియాద్, దమ్మమ్‌ నగరాలకు ఎయిరిండియా, ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ సర్వీసులను ఈ నెల 30 వరకు, జెడ్డాకు సర్వీసులను ఈ నెల 21వ తేదీ వరకు రద్దు చేస్తున్నట్లు శుక్రవారం ఓ ట్రావెల్‌ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది.

నవంబర్‌ 10వ తేదీన, అంతకుముందు బుక్‌ చేసుకున్న వినియోగదారులకు రీషెడ్యూల్‌ సదుపాయం వర్తింప జేస్తామని లేదా టిక్కెట్‌ సొమ్ము వాపసు చేస్తామని ఎయిరిండియా తెలిపింది. ఇండిగో సంస్థ సైతం జెడ్డా, మదీనాలకు తమ విమాన సర్వీసుల రద్దును నవంబర్‌ 21వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు 10వ తేదీన ప్రకటించింది. ఆకాశ సంస్థ సైతం రియాద్, జెడ్డాలకు సర్వీసుల రద్దును నవంబర్‌ 30వ తేదీ వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు తెలిపింది.

ఇదీ చదవండి: అమెరికా: ఎయిర్‌ ట్రాఫిక్‌ సిస్టమ్‌ క్రాష్‌.. నిలిచిపోయిన వైమానిక సేవలు

 

 


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'డిస్కో ఇన్ఫెర్నో' ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనలో నటి శార్వరి వాఘ్ (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో అట్టహాసంగా ‘భారత్‌ సమ్మిట్‌’ ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 3

చీరకట్టులో వైష్ణవి చైతన్య అందాల సందడి.. ( ఫొటోలు)
photo 4

‘రియాలిటీ’ మూవీ సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

‘ఈఎన్‌ఈ రిపీట్‌’ మూవీ పాట విడుదల ప్రెస్ మీట్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Lakshmi Parvathi Exposed Shocking Truth About Chandrababu Cheap Politics 1
Video_icon

ఆ రోజు లోకేష్ పై బాబు ప్రమాణం చేసి..! లక్ష్మీ పార్వతి షాకింగ్ కామెంట్స్
Nagarjuna Yadav Reveals Sensational Audio On Janasena Activists 2
Video_icon

చంద్రబాబు తిట్టమన్నాడు కనుకనే బూతులు తిట్టా..! లైవ్ లో సంచలన ఆడియో బయటపెట్టిన నాగార్జున యాదవ్
Bollywood Ramayana Movie Box Office Collection 3
Video_icon

ఆ రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన రామాయణం మూవీ
Breaking News America Aviation System Crashes 4
Video_icon

అమెరికాలో విమానాలన్నీ నిలిపివేత.. దేశవ్యాప్తంగా హై అలర్ట్
Janasena Leader Viral Video In Gudivada 5
Video_icon

చెప్పుతో కొట్టుకున్న జనసేన కార్యకర్త
Advertisement
 